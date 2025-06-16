Meló: els dos trucs infal·libles per elegir el millor al supermercat
Elegir un bon meló pot marcar la diferència entre una fruita insípida i una experiència dolça i refrescant durant l’estiu
Seleccionar un bon meló pot resultar tot un repte. Aquesta fruita, símbol de l’estiu per la seua dolçor, frescor i hidratació, és un bàsic a moltes cases durant la temporada estival. Tanmateix, triar un meló en el seu punt òptim de maduració és essencial: si està verd, serà insípid i dur; si és massa madur, el seu sabor pot tornar-se desagradable i fins i tot alcohòlic.
Encara que moltes persones recorren al tacte per comprovar el seu estat, el cert és que aquesta pràctica no només és poc eficaç, sinó també antihigiènica, especialment en punts de venda amb gran afluència.
Dos trucs efectius per triar un meló perfecte
Existeixen dos mètodes senzills que permeten detectar si un meló és dolç i llest per consumir sense necessitat de manipular-lo en excés:
El pes importa: Quan es comparen dos melons de mida similar, el més recomanable és triar el que pesi més. Un meló més pesat indica més densitat, la qual cosa sol ser sinònim d’un contingut més sucós i ensucrat.
L’aspecte del peduncle: La zona de la tija o peduncle també pot donar pistes sobre la maduresa de la fruita. Si la pell que envolta aquesta zona presenta petites esquerdes o està lleugerament esquerdada, és senyal que el meló ha assolit un bon nivell de sucre. Aquest detall visual sol ser un indicador fiable que el fruit és dolç i en el seu punt.
Per què és clau triar un meló ben madur?
El meló és una fruita refrescant, amb prop d’un 90% d’aigua, i rica en vitamines A i C, potassi i fibra. Tot això amb amb prou feines unes 35 kcal per cada 100 grams. Tanmateix, aquests beneficis només s’aprofiten si es consumeix en el seu punt just: un meló verd no només és menys saborós, sinó que també pot resultar indigest. Al contrari, un de passat de maduració pot tenir un sabor fermentat i perdre part de les seues qualitats nutricionals.
Com conservar-lo correctament
Una vegada a casa, conservar adequadament el meló és clau per mantenir el seu sabor i textura. Si encara no és madur del tot, pot deixar-se a temperatura ambient uns dies. Quan ja està en el seu punt o s’ha obert, s’ha de guardar a la nevera. L’ideal és consumir-lo en un termini màxim de tres dies, emmagatzemant els trossos en un recipient hermètic per evitar que absorbeixin olors i perdin frescor.
Temporada ideal del meló a Espanya
Encara que avui és possible trobar meló durant tot l’any, el seu millor moment natural a Espanya es concentra entre juny i setembre, quan els cultius locals ofereixen exemplars amb més sabor i qualitat. Les principals zones productores del país inclouen Castella-la Manxa, Múrcia, Andalusia i la Comunitat Valenciana, la qual cosa garanteix una àmplia disponibilitat i varietat durant els mesos d’estiu.