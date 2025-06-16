Una pastisseria de Lleida crea un gelat amb DOP Pera de Lleida
L’establiment lleidatà incorpora aquest sabor elaborat amb fruita local juntament amb altres propostes de temporada que estaran disponibles durant tot l’estiu
La Pastisseria Tugues de Lleida ha llançat recentment una nova línia de gelats artesanals que inclou, com a gran novetat, un sabor elaborat amb Pera de Lleida DOP. Aquesta aposta pel producte local reforça el vincle entre la rebosteria tradicional i els productes amb denominació d’origen de la regió catalana. El gelat de Pera de Lleida, que conté daus de pera caramel·litzada i ametlla, forma part d’una col·lecció que també inclou sabors clàssics com a xocolate, avellana i crema catalana, així com altres opcions fruiteres com a cirera i albercoc.
La iniciativa de Tugues coincideix amb l’arribada de l’estiu, temporada per excel·lència per al consum de gelats. Segons ha confirmat l’establiment, aquests productes estaran disponibles durant tota l’estació estival al seu local ubicat a l’avinguda Rovira Roure de Lleida. La incorporació de la Pera de Lleida DOP com a ingredient principal d’un dels seus gelats no només suposa una innovació al seu catàleg, sinó també un reconeixement al valor gastronòmic d’aquest producte característic de la zona, distingit amb el segell de Denominació d’Origen Protegida.
La decisió de Pastisseria Tugues d’incorporar la Pera de Lleida DOP en la seua oferta refrigerador representa una tendència creixent al sector de la restauració i la rebosteria: donar valor als productes de proximitat. Aquesta pràctica, que connecta directament amb el concepte de quilòmetre zero, no només contribueix a reduir l’empremta ecològica associada al transport d’aliments, sinó que també promou les economies locals i preserva el patrimoni gastronòmic de cada territori.
En el cas concret de Lleida, la pera constitueix un dels productes agrícoles més emblemàtics. La DOP Pera de Lleida empara les varietats Limonera, Blanquilla i Conference, conreades en diverses comarques de la província. Aquestes peres es caracteritzen per la seua excepcional qualitat, resultat de les condicions climàtiques i edafològiques de la zona, així com dels mètodes tradicionals de cultiu fets servir pels agricultors locals.
El gelat creat per Tugues aprofita aquestes qualitats organolèptiques, potenciant el sabor natural de la fruita mitjançant la incorporació de daus de pera caramel·litzada, que aporten una textura i un contrast interessant amb la cremositat de la base. L’addició d’ametlla completa el perfil de sabor, atorgant un toc cruixent i un matís lleugerament torrat que complementa la dolçor natural de la pera.