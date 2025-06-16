Quan comença oficialment l’estiu del 2025?
El solstici marcarà l’inici de l’estació estival que durarà 93 dies i 16 hores, coincidint amb el moment que el Sol assoleix la seua màxima declinació nord
L’estiu de 2025 començarà oficialment aquest dissabte 21 de juny les 2 hores i 42 minuts UTC, segons han confirmat els càlculs realitzats per l'Observatori Astronòmic Nacional. Aquesta estació s’estendrà durant aproximadament 93 dies i 16 hores, finalitzant el 22 de setembre amb l’arribada de la tardor en l’hemisferi nord.
L’inici de l’estiu ve determinat pel solstici, moment exacte en què el Sol assoleix la seua posició més boreal sobre l’eclíptica, arribant a la seua màxima declinació nord (+23º 27). Durant aquest període, l’astre rei projecta la seua llum sobre la màxima latitud geogràfica terrestre, mentre que en l’hemisferi sud comença simultàniament l’hivern.
El dia del solstici estival correspon al de més durada de l’any en l’hemisferi nord. Entorn d’aquesta data es produeixen també dos fenòmens destacables: l’alba més primerenca i el capvespre més tardà del calendari anual.
L’afeli i la durada de l’estiu
Un fenomen astronòmic no relacionat directament amb les estacions però que coincideix temporalment amb l’inici de l’estiu és l’afeli. El proper 3 de juliol de 2025, la Terra assolirà el seu punt més allunyat del Sol en tota la seua òrbita anual.
Precisament aquest distanciament més gran provoca que el nostre planeta es desplaci més lentament en la seua trajectòria el·líptica durant els mesos estivals, tal com descriu la segona llei de Kepler. Aquesta circumstància explica per què l’estiu és l’estació més llarga de l’any, superant en durada les altres.
Variacions al calendari
La data d’inici de l’estiu pot oscil·lar entre el 20 i el 22 de juny, depenent de l’any. Al llarg del segle XXI, a Espanya l’estació començarà majoritàriament els dies 20 i 21 de juny. El començament més primerenc es produirà el 2096, mentre que el més tardà va tenir lloc el 2003.
Aquestes variacions interanuals responen a la forma en què s’ajusta la seqüència d’anys segons el calendari (alternant anys de traspàs i no de traspàs) amb la durada real de cada òrbita terrestre al voltant del Sol.