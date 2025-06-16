Sanitat ordena retirar tots els cosmètics de quatre marques per greus irregularitats en la seua fabricació
L’AEMPS detecta productes elaborats sense autorització ni control adequat, amb deficiències en l’etiquetatge i fora de la normativa sanitària
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), organisme dependent del Ministeri de Sanitat, ha emès una ordre de retirada immediata del mercat espanyol de tots els lots de productes cosmètics pertanyents a quatre marques: Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological i ExtrAroma. Aquesta mesura dràstica s’ha pres després de detectar-se que l’empresa fabricant operava sense comptar amb la preceptiva declaració responsable i en instal·lacions que incomplien la normativa vigent per a aquest tipus d’activitat industrial.
Segons ha comunicat l’AEMPS, les irregularitats van ser inicialment identificades per la Sotsdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, dependent de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària de la Generalitat de Catalunya. Durant les inspeccions realitzades, els tècnics van constatar greus deficiències en les pràctiques de fabricació, així com incompliments en l’etiquetatge dels productes, que no s’ajustaven a l’establert per la legislació espanyola i europea en matèria de cosmètics.
⚠️Cese de fabricación, de comercialización y retirada del mercado de todos los productos de las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma— AEMPS (@AEMPSGOB) June 14, 2025
❌La empresa fabricaba sin cumplir con las buenas prácticas de fabricación de productos cosméticoshttps://t.co/vsO70HEgh8
Davant d’aquestes infraccions, les autoritats sanitàries han ordenat no només la suspensió immediata de totes les activitats de fabricació, sinó també el cessament de la comercialització i la retirada del mercat de qualsevol producte d’aquestes quatre marques que pogués trobar-se ja als canals de distribució o en els punts de venda.
Què implica la falta de declaració responsable en cosmètics?
La declaració responsable és un document fonamental al sector cosmètic espanyol que garanteix que els fabricants compleixen totes les exigències legals abans de posar els seus productes al mercat. Aquesta declaració, obligatòria segons el Reglament (CE) Núm. 1223/2009 sobre productes cosmètics, suposa un compromís formal per part de l’empresa que les seues instal·lacions, processos i productes compleixen escrupolosament els estàndards de qualitat i seguretat establerts.
L’absència d’aquesta declaració, com ha passat en el cas d’aquestes quatre marques, representa una greu irregularitat administrativa que posa en dubte la seguretat dels productes. "Quan una empresa opera sense declaració responsable, està eludint els controls bàsics que protegeixen la salut dels consumidors", expliquen fonts del sector.
A més, l’AEMPS ha assenyalat que les instal·lacions on es fabricaven aquests cosmètics tampoc complien els requisits establerts per garantir la qualitat i seguretat del procés productiu, la qual cosa afegeix un nivell addicional de preocupació sobre aquests productes.
Deficiències en l’etiquetatge: un problema per a la seguretat del consumidor
Un altre dels problemes detectats per les autoritats sanitàries catalanes va ser l’incompliment de la normativa d’etiquetatge. El correcte etiquetatge dels productes cosmètics no és una mera formalitat administrativa, sinó una garantia essencial per als consumidors, ja que ha d’incloure informació sobre ingredients, data de caducitat, precaucions d’ús i dades del fabricant.
La legislació espanyola i europea és molt estricta en aquest aspecte, exigint que tota aquesta informació sigui clara, llegible i indeleble. L’absència d’un etiquetatge adequat pot impedir que els consumidors identifiquin possibles al·lergògens o que coneguin les condicions correctes d’ús del producte, la qual cosa podria derivar en reaccions adverses o problemes de salut.
En el cas de les marques Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological i ExtrAroma, l’AEMPS no ha detallat específicament quins aspectes de l’etiquetatge incomplien la normativa, però ha considerat que les deficiències eren prou greus com per ordenar la retirada total dels productes.
Com afecta aquesta mesura a distribuïdors i consumidors?
L’ordre emesa per l’AEMPS té implicacions directes tant per als distribuïdors com per als consumidors finals. En el cas dels distribuïdors i comerços, estan obligats a retirar immediatament de les seues prestatgeries tots els productes d’aquestes quatre marques, independentment del lot o la data de fabricació.
Per als consumidors que ja hagin adquirit algun d’aquests productes, encara que l’AEMPS no ha informat sobre riscos específics per a la salut, la recomanació implícita és deixar d’utilitzar-los i tornar-los al punt de venda. Les irregularitats detectades en la fabricació podrien comprometre la qualitat i seguretat dels cosmètics, per la qual cosa el més prudent és evitar el seu ús.
És important destacar que, segons la normativa espanyola de consum, els compradors tenen de dret a la devolució de l’import íntegre quan un producte és retirat del mercat per ordre de les autoritats sanitàries.
Quins tipus de productes cosmètics fabricaven aquestes marques?
Encara que la comunicació oficial de l’AEMPS no especifica quines categories concretes de productes cosmètics elaboraven aquestes quatre marques, el terme "cosmètic" inclou una àmplia gamma d’articles per a la cura personal. Segons la definició legal recollida al Reglament europeu, es consideren cosmètics tots aquells productes destinats a ser aplicats a les diferents parts superficials del cos humà (epidermis, sistema pilós i capil·lar, ungles, llavis i òrgans genitals externs) o a les dents i mucoses bucals, amb la finalitat de netejar-los, perfumar-los, modificar el seu aspecte, protegir-los, mantenir-los en bon estat o corregir les olors corporals.
Per tant, l’ordre de retirada podria afectar a productes tan diversos com cremes hidratants, maquillatge, xampús, condicionadors, gels de bany, desodorants, perfums, tints capil·lars, protectors solars, dentífrics i molts altres articles d’ús quotidià.