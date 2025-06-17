Boom digital dels cotxes xinesos a Espanya, amb un augment del 300% en les visites als seus webs
L’accés a webs de fabricants com BYD, MG Motors i Omoda es dispara coincidint amb l’auge de l’electromobilitat
El nombre d’espanyols que accedeixen a les pàgines web de fabricants d’automòbils xinesos s’ha disparat un 305% respecte a 2024, una dada que coincideix amb l’auge sostingut de les vendes de vehicles elèctrics al país. Aquest fenomen reflecteix un interès creixent dels consumidors nacionals per marques asiàtiques especialitzades en electrificació.
Segons una anàlisi basada en dades de navegació recopilades per GfK DAM, el mesurador oficial del consum digital a Espanya, les consultes online vinculades al mercat automobilístic han augmentat un 11% en termes globals respecte a l’any anterior, quant al volum d’usuaris.
L’estudi indica que el 21% de la població internauta espanyola, això és, aproximadament 8,5 milions de persones, visita llocs web de fabricants de vehicles, xifra que continua en expansió.
Comparativa del creixement per procedència de marques
El creixement en les visites a webs de fabricants xinesos destaca considerablement davant el registrat per altres nacionalitats. Mentre que les marques xineses gaudeixen d’un increment del 305%, les coreanes amb prou feines creixen un 22%, les japoneses un 9%, i les europees un 6%. En aquest context, les firmes nord-americanes perden un 4% d’usuaris, evidenciant un retrocés en la seua influència digital en Espanya.
Aquest progrés situa fabricants com BYD en una posició destacada dins del rànquing de GfK, concretament al lloc número 14, amb més de 427.000 usuaris únics mensuals i al voltant de 20.000 visites diàries, convertint-se a la marca líder dins del segment elèctric i híbrid.
Altres marques emergents d’origen xinès que consoliden la seua presència al mercat digital són MG Motors, amb 283.000 usuaris mensuals, Omoda, que supera els 164.000, i EBRO, amb més de 156.000 visitants al mes, ubicant-se als llocs 18, 22 i 24, respectivament, del llistat de les marques d’automoció més visitades a Espanya.
Marques tradicionals mantenen lideratge però amb canvis visibles
Segons el Top Marques d’Automoció elaborat per GfK DAM amb dades corresponents a abril de 2025, les companyies SEAT, Nissan i Hyundai lideren el rànquing de les vint marques amb més nombre de visites als seus llocs web en territori espanyol. En detall, SEAT va superar a l’abril la barrera del milió d’usuaris únics mensuals, mentre que Nissan i Hyundai s’atansen a aquesta quantitat.
Aquest domini digital de les marques tradicionals conviu amb la irrupció creixent dels fabricants orientals, que aprofiten la tendència a l’alça de la mobilitat sostenible per guanyar visibilitat i quota de mercat.
La importància creixent d’Internet en el procés de compra
El director de GfK Media, David Sánchez, va assenyalar que en l’actualitat s’està vivint un moment clau al sector de l’automoció, en el qual Internet ha deixat de ser un aparador o suport d’informació per convertir-se en l’eix central del procés de compra'.
En aquesta línia, va afegir que 'la relació marca-client és cada vegada més directa i, de fet, cada vegada veiem una alineació més gran entre els qui visiten els canals digitals dels fabricants de vehicles i els qui finalment compren. Per això, la presència online de les marques és més determinant que mai. La manera en què interactuen amb els usuaris als canals digitals marcarà la diferència en el seu èxit comercial’.
El paper dels fabricants xinesos al mercat europeu de vehicles elèctrics
Els fabricants xinesos s’han especialitzat en vehicles elèctrics i híbrids i amplien progressivament la seua cartera de models dirigits a consumidors europeus. L’augment en el trànsit cap als seus webs respon tant a una notorietat més gran com a la coherència amb les preferències d’un mercat cada vegada més conscienciat amb la mobilitat sostenible.
Marques com BYD, MG Motors i Omoda ofereixen una variada oferta que inclou des de vehicles urbans fins SUV elèctrics, la qual cosa ha afavorit un acostament a Espanya gràcies a polítiques de promoció de l’electromobilitat i al desenvolupament d’infraestructures de recàrrega.
A més, la incorporació de tecnologies innovadores i preus competitius ha propiciat l’interès dels espanyols, que cada vegada més consulten informació digital abans de prendre una decisió de compra.
Per què és rellevant l’anàlisi del tràfic web en el sector automobilístic?
L’estudi de les dades de navegació en les pàgines web de fabricants proporciona una valuosa informació sobre les preferències i tendències dels consumidors, permetent anticipar moviments al mercat.
En un sector on l’experiència digital és clau, el volum i comportament de les visites són indicadors que reflecteixen des de l’interès inicial fins la possible intenció de compra, complementats per altres mètriques com el temps de permanència o la interacció amb configuradors online.
Per tant, el creixement exponencial de les visites a webs de marques xineses a Espanya no només confirma una tendència, sinó que indica un possible desplaçament gradual en l’ecosistema automobilístic cap a nous actors i tecnologies.