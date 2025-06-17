L’Aemet ho confirma: l’estiu a Catalunya tindrà temperatures "per sobre del normal" i poca pluja
La primavera plujosa no serà suficient per compensar un estiu sec i càlid
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) anticipa que l’estiu de 2025 a Catalunya presentarà temperatures superiors a la mitjana històrica, amb un període caracteritzat per l’escassetat de precipitacions en l’àrea mediterrània. Aquestes previsions les ha donat a conèixer Ramón Pascual, delegat territorial de l’Aemet a Catalunya, després de realitzar un balanç de la primavera i avançar les condicions climàtiques per a la pròxima estació estival.
En les seues declaracions, Pascual ha afirmat que en les últimes dècades els estius han tendit a ser més càlids, especialment des de començaments del segle XXI. Segons les seues paraules, 'ja és habitual tenir estius més calorosos del normal’, la qual cosa reflecteix una nova normalitat climàtica. Així mateix, pronostica que probablement es registri alguna onada de calor durant l’estiu, mentre que les pluges es mantindran dins de l’habitual per a la zona, tret d’als Prineus i Prepirineu, on les tempestes són freqüents.
La cap de Climatologia de l’Aemet a Catalunya, Beatriz Téllez, ha ressaltat en la mateixa presentació que la primavera de 2025 s’ha mantingut en una línia tèrmica normal si se’n compara amb el període de referència 1940-2025, amb una temperatura mitjana de 12,1 graus centígrads. Durant aquests tres mesos es van produir només quatre dies amb temperatures més elevades de l’esperat per a aquella època, una xifra menor en comparació amb els 16 dies detectats a la primavera de l’any anterior, 2024.
Balanç de la primavera 2025 a Catalunya
Les dades concretes aportades per l’Aemet indiquen que el dia més fred de la primavera va ser la 14 de març, amb una temperatura màxima de 6,4 graus, i la nit més fresca es va registrar el 16 de març, amb una de mínima de -0,8 graus. Per contra, el 30 de maig es va assolir la temperatura màxima més alta, amb 30,5 graus, i la nit més càlida va tenir lloc la matinada del 31 de maig, quan la temperatura no va baixar de 14,8 graus.
Quant als nivells de precipitació, aquesta primavera ha destacat pel seu caràcter molt humit, registrant un total de 289 litres per metre quadrat. Això la situa com una de les primaveres més plujoses en el que va de segle XXI a Catalunya. Particularment, el març va ser un mes excepcionalment humit, amb un volum de pluja que triplica el valor de referència, arribant al 320 % i amb un acumulat de 158 litres per metre quadrat.
L’episodi més destacat de precipitacions va tenir lloc durant la primera quinzena de març, destacant el dia 8, quan van caure 34,5 litres per metre quadrat. Según Ibai Campo, responsable del grup de Predicció i Vigilància de l’Aemet a Catalunya, aquest nivell de pluja diari no s’assolia des de feia més de tres anys i va ajudar a pal·liar la sequera que afectava a les capçaleres de múltiples rius, com el Llobregat, el Ter, el Fluvià o el Muga.
Previsions meteorològiques per al juny i la revetlla de Sant Joan
De cara als propers dies, les estimacions meteorològiques apunten estabilitat atmosfèrica amb predomini de cel serè. Tanmateix, durant el cap de setmana es preveu un lleuger augment de la inestabilitat, seguit per l’inici de la setmana vinent, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, en la qual poden produir-se tempestes ocasionals especialment al Pirineu.
Encara que en aquestes zones s’esperen xàfecs, fora d’elles la probabilitat de pluja serà molt baixa, mantenint-se l’escenari sec per a la major part del territori català. Aquest comportament és coherent amb les característiques típiques de l’estiu en l’àrea mediterrània, on les pluges escassegen i les temperatures elevades predominen.