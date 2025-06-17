Arriba la publicitat a WhatsApp: Meta introdueix anuncis i subscripcions a la xarxa de missatgeria
Els anuncis i recomanacions publicitàries apareixeran a la pestanya ‘novetats’, separada dels xats
WhatsApp, l’aplicació de missatgeria instantània propietat de Meta, ha anunciat importants novetats que inclouran la incorporació d’anuncis a la seua plataforma, específicament a la pestanya de novetats. Aquesta funcionalitat, que actualment utilitzen més de 1.500 milions de persones diàriament, acollirà tres noves funcions: anuncis en estats, subscripció de pagament a canals i canals promocionats. La companyia ha emfatitzat que aquests canvis no afectaran els usuaris que exclusivament fan servir l’aplicació per xatejar amb els seus contactes.
Segons va explicar Nikila Srinivasan, responsable de missatgeria empresarial de Meta, durant una trobada virtual amb periodistes, aquestes noves funcionalitats començaran a implementar-se gradualment a nivell mundial en els propers mesos. La pestanya de novetats, creada fa aproximadament any i mig, ha obert la porta a experiències opcionals més enllà del xat tradicional, com els estats i els canals, i s’ha convertit en l’espai on els usuaris van per "descobrir coses noves a WhatsApp".
Aquestes modificacions representen un important canvi en l’estratègia de monetització de la popular aplicació de missatgeria, que fins ara havia mantingut una experiència relativament lliure de publicitat per als seus usuaris. No obstant, Meta ha volgut tranquil·litzar la comunitat assegurant que la privacitat i el xifratge d’extrem a extrem de les converses personals es mantindran intactes.
Les tres noves funcionalitats de WhatsApp
La primera novetat se centra als canals promocionats. Aquesta funció, que arribarà als canals llançats fa alguna cosa més d’un any, permetrà a empreses i creadors de contingut promocionar els seus canals en el directori. "L’objectiu és ajudar a la gent a descobrir nous canals que podrien ser-li interessants i donar als administradors la capacitat de promoure alguns dels seus canals en el directori per ajudar a atreure nous seguidors i obtenir una distribució més gran del seu contingut", va explicar Srinivasan.
La segona incorporació és la possibilitat de crear subscripcions de pagament als canals. Aquesta modalitat permetrà als propietaris de canals "compartir actualitzacions exclusives en el moment amb els seus seguidors més compromesos". Es tracta d’una funció similar a les que ja ofereixen altres plataformes de xarxes socials i que busca generar noves vies d’ingressos tant per a creadors com per a la mateixa plataforma.
Finalment, la tercera innovació fa referència als anuncis en estats. Els estats, similars a les 'stories' d’Instagram, són utilitzats per compartir fotos, vídeos, notes de veu i text amb els contactes durant un període de 24 hores. Amb aquesta actualització, els canals i les empreses podran pagar per aparèixer en aquests estats, "de manera que es pugui iniciar fàcilment una conversa en WhatsApp sobre un producte o servei", va afegir la responsable de Meta.
Privacitat i seguretat en WhatsApp
Un dels aspectes que més preocupa els usuaris davant d’aquest tipus de canvis és la privacitat. En aquest sentit, Srinivasan ha volgut aclarir que els missatges, trucades i estats personals continuaran estant xifrats d’extrem a extrem, per la qual cosa ningú, tret del destinatari, no podrà veure’ls o escoltar-los. A més, ha assegurat que aquesta informació no s’utilitzarà per mostrar anuncis o informar sobre el que els usuaris veuen.
Per a la personalització dels anuncis en els apartats de canals i estats, WhatsApp es basarà en "informació bàsica" com el codi de país o ciutat i l’idioma del dispositiu, a més de dades sobre l’activitat de l’usuari a la pestanya de novetats, com per exemple els canals que segueix. Si l’usuari ha vinculat el seu compte de WhatsApp amb altres aplicacions de Meta, com Instagram o Facebook, a través del centre de Cuentas, s’aplicaran les preferències d’anuncis que hagi establert.
La responsable de Meta ha reiterat que les noves funcions estaran exclusivament a la pestanya de novetats i separades dels xats personals, pel que si l’usuari "només fa servir WhatsApp per a missatgeria personal les noves funcions no les veurà i no l’afectaran".
L’impacte econòmic per a Meta
La introducció d’anuncis en WhatsApp representa un pas significatiu en l’estratègia de monetització de Meta. Des que la companyia va adquirir l’aplicació de missatgeria el 2014 per 19.000 milions de dòlars (aproximadament 17.500 milions d’euros), ha buscat diferents maneres de rendibilitzar aquesta inversió sense alienar a la seua base d’usuaris, que actualment supera els 2.000 milions a tot el món.
Fins ara, WhatsApp ha generat ingressos principalment a través del seu API per a empreses, que permet a les companyies comunicar-se amb els seus clients. Amb aquestes noves funcionalitats, Meta obre noves vies d’ingressos que podrien augmentar significativament la rendibilitat de la plataforma.
Com afectaran aquests canvis als usuaris de WhatsApp?
Per a l’usuari mitjà que utilitza WhatsApp principalment per comunicar-se amb amics i familiars, l’impacte serà mínim. Les converses privades continuaran funcionant exactament igual que fins ara, sense anuncis i amb el mateix nivell de privacitat i seguretat.
Els canvis seran més notables per a aquells que utilitzen activament la pestanya de novetats, on podran trobar-se anuncis en els estats i canals promocionats. No obstant, fins i tot en aquest cas, l’experiència continuarà sent opcional, ja que l’usuari pot triar si vol interactuar amb aquests continguts o no.
Quan estaran disponibles aquestes novetats?
Segons ha informat Meta, el desplegament d’aquestes noves funcionalitats serà gradual i començarà en els propers mesos. La companyia no ha especificat una data concreta per a cada mercat, però ha assenyalat que es tracta d’un llançament mundial que anirà avançant progressivament.
És probable que, com sol passar amb aquest tipus d’actualitzacions, es realitzin proves en mercats específics abans d’expandir-se globalment, la qual cosa permetrà a WhatsApp ajustar i refinar aquestes noves funcions partint del feedback dels usuaris.
Amb aquesta estratègia, WhatsApp s’uneix a altres plataformes de Meta, com Instagram i Facebook, que ja compten amb diversos formats publicitaris integrats a la seua experiència. No obstant, l’aplicació de missatgeria ha optat per un enfocament més conservador, limitant la publicitat a àrees específiques i mantenint lliure d’anuncis el nucli del seu servei: les converses privades entre usuaris.