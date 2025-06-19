Les millors platges a poc més d'una hora de Lleida: fins a 34 tresors premiats amb la desitjada Bandera Blava
Calafell, El Vendrell, Torredembarra i Tarragona revaliden la seva excel·lència mediambiental i de serveis a les zones de bany més properes a les comarques lleidatanes
La qualitat mediambiental i de serveis de les platges tarragonines ha rebut un important reconeixement aquest 2025. La Fundació per a l'Educació Mediambiental (FEE) ha atorgat un total de 34 Banderes Blaves a diversos punts del litoral de la província de Tarragona, confirmant així l'excel·lència d'aquests espais naturals que es troben a poc més d'una hora de Lleida.
Aquest guardó, considerat un dels més prestigiosos a nivell mundial en l'àmbit del turisme sostenible, reforça la posició de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre com a destinacions de primer nivell per als amants del sol i la platja. El distintiu avalua i premia aspectes fonamentals com la qualitat de l'aigua, la seguretat, l'accessibilitat i els serveis disponibles per als banyistes.
Distribució de les Banderes Blaves per comarques
Al Baix Penedès, els municipis de Calafell i El Vendrell lideren la llista amb set platges reconegudes. Calafell ha obtingut quatre distincions per a les seves platges de Segur de Calafell Llevant, Segur de Calafell Ponent, L'Estany Mas Mel i Calafell. Per la seva banda, El Vendrell ha aconseguit tres banderes per a les platges del Francàs, Sant Salvador i Coma-ruga.
A la zona del Camp de Tarragona, quinze platges han estat guardonades amb aquest distintiu. Roda de Berà compta amb dues (Costa Daurada i Llarga), Torredembarra amb dues més (Els Muntanyans i La Paella), i Altafulla amb una (platja d'Altafulla). Tarragona capital ha vist reconegudes quatre de les seves platges: Tamarit, La Móra, Savinosa i L'Arrabassada. Vila-seca ha obtingut una bandera per La Pineda, mentre que Cambrils destaca amb cinc platges premiades: Vilafortuny, Cavet, Prat d'en Forés - El Regueral i La Llosa.
A les Terres de l'Ebre, dotze platges han rebut aquest reconeixement de qualitat. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant compta amb quatre distincions (La Punta del Riu, L'Arenal, El Torn i L'Almadrava). L'Ametlla de Mar destaca també amb quatre banderes (Calafató, Sant Jordi d'Alfama, L'Alguer i Cala Forn). Completen la llista L'Ampolla amb dues banderes (Cap Roig i Les Avellanes), i Deltebre, La Ràpita i Alcanar amb una bandera cadascun per les platges de Riumar, Les Delícies i Els Cases d'Alcanar - El Marjal, respectivament.
Què significa aconseguir una Bandera Blava?
Obtenir una Bandera Blava no és una tasca senzilla. Aquest distintiu internacional, que es concedeix anualment, exigeix el compliment estricte d'uns criteris molt rigorosos en àmbits diversos. Els municipis han de demostrar una qualitat excel·lent de les aigües de bany, amb analítiques regulars que ho certifiquin. També s'avalua la gestió ambiental de l'entorn, incloent-hi la recollida selectiva de residus, la neteja de la sorra i la preservació dels ecosistemes costaners.
A més, les platges guardonades han de comptar amb serveis de seguretat adients, com socorristes, punts d'informació, senyalització adequada i actuacions en cas d'emergència. L'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda és un altre factor determinant, i moltes de les platges reconegudes disposen de passarel·les, cadires amfíbies i serveis adaptats.
La FEE també valora positivament la realització d'activitats d'educació ambiental que fomentin la sensibilització sobre la importància de preservar els ecosistemes marins i costaners entre els visitants.
Impacte en el turisme local
L'obtenció de la Bandera Blava té un impacte significatiu en el turisme local. Aquest distintiu actua com un segell de garantia per als visitants, que saben que trobaran platges netes, segures i amb tots els serveis necessaris. Per als municipis costaners de Tarragona, aquest reconeixement suposa un important actiu de promoció turística que ajuda a atraure visitants d'arreu, inclosos els de comarques properes com les lleidatanes.
Segons dades del sector turístic, les platges amb Bandera Blava solen experimentar un increment de visitants d'entre un 10% i un 15% respecte a aquelles que no compten amb aquest distintiu. A més, aquest tipus de reconeixements contribueixen a desestacionalitzar el turisme, ja que molts visitants busquen destinacions de qualitat també fora de la temporada alta.
Visor de platges: eina de la Generalitat en temps real per conèixer l'estat del litoral
El Visor d'estat de les platges de la Generalitat de Catalunya s'ha convertit en una eina imprescindible per als ciutadans que volen gaudir del litoral català amb total seguretat. Aquest servei digital proporciona informació en temps real sobre les condicions de bany a totes les platges del territori, utilitzant un sistema de banderes que indica si és segur o no entrar a l'aigua.
El funcionament d'aquest visor és senzill i intuïtiu, mostrant l'estat actual de cada platja mitjançant un codi de colors universalment reconegut. La informació s'actualitza constantment gràcies a la col·laboració dels serveis de vigilància i socorrisme distribuïts pel litoral català, garantint així que els usuaris puguin prendre decisions informades abans de desplaçar-se a la costa.
Què significa cada color de bandera
La bandera verda indica condicions òptimes per al bany. Es mostra quan l'estat del mar és tranquil, sense perills aparents, la qualitat de l'aigua és adequada i l'estat general de la platja no presenta cap risc per a la integritat de les persones. És el senyal que permet gaudir del bany amb total tranquil·litat.
En canvi, la bandera groga adverteix que cal tenir precaució. S'utilitza en diverses situacions que poden comportar certs riscos: quan es formen onades d'aproximadament un metre i mig d'alçada, existeixen corrents mitjanament forts, hi ha fenòmens meteorològics que dificulten la vigilància, es detecta brutícia o taques a l'aigua, la sorra està en mal estat, o hi ha presència de meduses o altres animals marins que poden resultar lesius.
La bandera vermella representa una prohibició absoluta del bany. Es col·loca en circumstàncies de perill greu com ara onades de dos metres o més d'alçada, corrents forts o molt forts que poden arrossegar els banyistes, un estat general del mar molt agitat, condicions climatològiques adverses i perilloses, contaminació de l'aigua o la sorra, o presència abundant d'animals marins perillosos. Quan aquesta bandera oneja, entrar a l'aigua suposa un risc important que cal evitar.
Aquest sistema de senyalització visual forma part dels protocols de seguretat implementats a les platges catalanes i el seu respecte és fonamental per prevenir accidents i garantir una experiència segura al litoral. El visor digital complementa la informació física present a les platges, fent-la accessible des de qualsevol dispositiu connectat a internet.