SOLIDARITAT
La pobresa i la solitud creixen a les zones rurals
Problemes “estructurals”, segons Càritas Diocesana de Lleida, Solsona i Urgell. Van atendre prop de 8.000 persones el 2024
El nombre de persones en situació de pobresa i solitud no desitjada creix a les comarques lleidatanes –l’última, especialment, en zones rurals– i aquestes situacions s’han convertit en problemes estructurals i invisibles. Aquesta és una de les conclusions que exposa la memòria conjunta del 2024 de Càritas Diocesana de Lleida, Solsona i Urgell, els resultats de la qual es van presentar ahir en un acte al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs presidit pel bisbe de Lleida, Salvador Giménez. “Ens trobem davant d’una situació de no recuperació”, va assegurar Francesc López, secretari general de Càritas Lleida. “Aquest any hem atès prop de 8.000 persones i arribat a més de 17.000 beneficiaris indirectes. Per a això, hem hagut d’augmentar els recursos un 10% respecte a l’any anterior, fet que ha suposat una inversió de més de 8.700.000 euros”, va apuntar.
D’altra banda, des de l’entitat van destacar que l’augment de preus en serveis bàsics com l’alimentació o el transport ofega l’economia de moltes famílies.
Precisament, la cobertura de necessitats bàsiques és l’àmbit que acumula un major nombre d’usuaris atesos el 2024: 6.671 persones.
En aquest sentit, tant López com Rafael Allepuz, director de Càritas Lleida, van assenyalar l’habitatge com el principal problema, present tant en ciutats com en municipis petits. “Veiem situacions d’infrahabitatge, especialment entre famílies amb nens i joves, que es veuen obligats a compartir espais amb altres persones”, van afirmar. Aquesta realitat afecta greument la qualitat de vida i la salut emocional de les persones.
Així mateix, van ressaltar la transmissió generacional de la pobresa, ja que “el 70% de les llars que atenem tenen menors a càrrec, i aquests nens es veuen abocats a heretar la situació dels seus progenitors si no es trenquen els cercles d’exclusió”, van concloure.
L’entitat va reclamar a l’administració pública una implicació més significativa “en política social per reduir la desigualtat”.