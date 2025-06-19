Serps a casa: el racó ocult on s’amaguen a l’estiu
Durant els mesos més càlids, aquests rèptils busquen refugi en zones específiques de casa nostra
Les serps incrementen notablement la seua presència a prop d’habitatges durant la temporada estival en zones com Lleida, on les temperatures són especialment elevades. Molts propietaris es troben preocupats per com allunyar aquests rèptils de casa seua, sobretot durant la primavera i l'estiu, període en què la seua activitat arriba al màxim. Encara que la seua aparició pot resultar inquietant per a molts ciutadans, els experts mediambientals recorden que aquests animals compleixen una funció ecològica crucial, per la qual cosa recomanen implementar estratègies preventives abans d’optar per mètodes d’eliminació directa.
Aquests rèptils solen buscar entorns que els proporcionin empara, aliment i temperatures adequades per sobreviure. La presència de serps no és aleatòria: se senten especialment atretes per jardins poc cuidats, munts de runa o llenya, i espais foscos i humits on puguin trobar preses fàcils. Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, les trucades per observacions de serps augmenten un 45% durant els mesos de juny a setembre en comparació amb la resta de l’any.
Els biòlegs especialitzats en fauna silvestre assenyalen que aquests rèptils solen mostrar més activitat des de l’alba fins el capvespre, així com durant les hores nocturnes, quan les temperatures són més suaus. Aquesta informació resulta fonamental per als qui desitgen evitar trobades indesitjades amb aquests animals.
Per què les serps trien casa nostra com a refugi?
Les serps no busquen la interacció amb humans, sinó que s’atansen als nostres habitatges atrets per condicions favorables per a la seua supervivència.
Entre els factors que converteixen casa nostra en llocs atractius per a les serps destaquen:
- Disponibilitat d’aliment: La presència de rosegadors, insectes i petits vertebrats actua com un poderós imant per a aquests depredadors naturals. Un jardí amb alta activitat de ratolins o sargantanes pot convertir-se ràpidament en un territori de caça per a serps.
- Refugi i protecció: Les serps busquen espais on puguin amagar-se de depredadors i de les temperatures extremes. Soterranis, cambres d’aire sota les cases, munts de pedres o llenya acumulada representen refugis ideals per a aquests animals.
- Fonts d’aigua: La proximitat a punts d’aigua, com estanys decoratius, sistemes de reg o fins i tot fugues en canonades, augmenta significativament les probabilitats d’atreure serps, especialment durant els períodes més secs.
Mesures efectives per prevenir la seua presència
Els experts en control de fauna silvestre recomanen una sèrie d’accions preventives que poden reduir considerablement les probabilitats de trobar serps a casa nostra.
- Manteniment del jardí i perímetre: Mantenir la gespa curta (per sota dels 10 cm) i eliminar regularment brossa, munts de fulles i runa dificulta que les serps trobin refugi. És recomanable podar arbustos de manera que quedin almenys 15 cm separats del terra, eliminant així possibles amagatalls.
- Emmagatzemament adequat de materials: Els munts de llenya, materials de construcció i objectes similars s’han de mantenir elevats a un mínim de 45 cm del terra. Aquesta simple mesura redueix dràsticament el seu atractiu com a refugi per a serps, ja que prefereixen espais tancats i en contacte directe amb el terreny.
- Control integrat de plagues: En reduir la població de rosegadors i insectes, eliminem la principal font d’aliment de les serps. La instal·lació de trampes específiques i revisions periòdiques per professionals poden ser determinants per mantenir aquests depredadors allunyats.
- Segellament d’esquerdes i obertures: Una inspecció minuciosa de l’habitatge per identificar i segellar possibles punts d’entrada és fonamental. S’ha de prestar especial atenció a canonades, conductes de ventilació, espais sota portes i escletxes en finestres. Els materials de segellament han de ser resistents i adequats per a cada tipus d’obertura.
Zones crítiques on solen refugiar-se les serps
Alguns espais específics dels nostres habitatges resulten particularment atractius per a aquests rèptils:
- Soterranis i cellers: Aquests espais solen mantenir temperatures estables i humitat elevada, condicions ideals per a serps que busquen refugi de la calor extrema. A més, la presència de rosegadors les converteix en territoris de caça perfectes.
- Sistemes de drenatge i clavegueram: Les serps poden utilitzar aquests conductes com a vies d’accés als habitatges. La instal·lació de reixetes específiques en desaigües i arquetes pot prevenir-ne l'entrada.
- Cambres d’aire i espais sota construccions: Els espais buits sota habitatges elevats o entre murs són punts freqüents d’implantació. La inspecció regular i el segellament d’aquests espais resulten fonamentals per evitar sorpreses desagradables.
Què fer si troba una serp a casa?
Malgrat totes les precaucions, és possible trobar-se amb algun d’aquests rèptils a casa. En aquests casos, els experts recomanen:
1. Mantenir la calma i no intentar capturar-la o manipular-la directament, especialment si no s’està segur de l’espècie.
2. Evacuar nens i mascotes de la zona per evitar accidents.
3. Si és possible, obrir portes o finestres properes per facilitar-li una sortida natural.
4. Contactar amb serveis especialitzats com el SEPRONA (062) o els serveis d’emergència (112) si la serp no abandona l’habitatge o si se sospita que pugui ser verinosa.
"La majoria de les serps que trobem en entorns urbans a Espanya són inofensives i prefereixen fugir abans que enfrontar-se a humans", assenyala Carmen Vázquez, tècnica del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Madrid. "La seua presència sol ser puntual i respon a la recerca de refugi temporal o aliment".
Espècies més comunes en entorns residencials espanyols
Al territori espanyol, les serps que amb més freqüència s’atansen a zones habitades són:
- Serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis): Molt comú al sud i l'est peninsular. No és verinosa i pot arribar fins a 1,5 metres de llargada.
- Serp bastarda (Malpolon monspessulanus): La més gran de la península, pot arribar a superar els 2 metres. Encara que posseeix verí, la seua mossegada rarament suposa un perill per a humans adults.
- Serp d’escala (Zamenis scalaris): Freqüent en jardins i zones periurbanes de tota la península. Completament inofensiva i fàcilment identificable pel seu patró dorsal.
Segons dades del Ministeri de Sanitat, les mossegades de serp a Espanya amb prou feines superen els 150 casos anuals, i menys del 5% requereixen atenció hospitalària prolongada, la qual cosa confirma que el risc real és molt inferior a la percepció social.