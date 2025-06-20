Brussel·les veu "indicis" que Israel incompleix les obligacions de drets humans del seu acord d'associació amb la UE
Kallas presentarà dilluns als 27 el resultat de la revisió del pacte, però descarta prendre cap decisió per ara
Brussel·les veu "indicis" que Israel incompleix les obligacions en matèria de drets humans que estableix el seu acord d'associació amb la Unió Europea. És la principal conclusió de la revisió duta a terme per l'alta representant de la UE, Kaja Kallas, sobre l'acord que regeix les relacions polítiques i comercials entre ambdues parts. Segons el document al qual ha tingut accés l'ACN, les accions del govern de Benjamin Netanyahu assenyalen un possible incompliment de l'article 2 del pacte, que estableix l'obligació per Israel de respectar el dret internacional humanitari a la Franja de Gaza. Kallas presentarà les conclusions de la revisió dilluns vinent en la reunió de ministres d'Exteriors dels 27, però descarta prendre cap decisió per ara.
L'Acord d'Associació entre Israel i la UE estableix les relacions polítiques i comercials entre ambdues parts des de la seva entrada en vigor l'any 2000. Fa més d'un any, Espanya i Irlanda es van aliar per demanar a Brussel·les revisar si el govern de Benjamin Netanyahu vulnerava els compromisos del pacte en matèria de drets humans amb la seva operació militar a la Franja de Gaza.
Aleshores, la petició no va tirar endavant pel rebuig d'una majoria d'estats membres. Tanmateix, l'agreujament de la situació pel bloqueig sistemàtic d'Israel a l'entrada d'ajuda humanitària va reobrir el debat i, fa just un mes, l'alta representant va anunciar que Brussel·les revisaria si Tel-Aviv compleix l'article 2 de l'acord, que estableix l'obligació de respectar el dret intencional humanitari a la Franja de Gaza. Ho va fer després que 17 països reclamessin la mesura com a via per pressionar Netanyahu.
Kallas es va comprometre a presentar el resultat de la revisió en la reunió de ministres d'Exteriors dels 27 que tindrà lloc dilluns a Brussel·les i, en un primer moment, estava previst que també posés opcions sobre la taula sobre com procedir un cop feta l'avaluació. Tot i això, fonts diplomàtiques rebaixen les expectatives de cara a la reunió de dilluns i descarten que es prengui cap decisió.
Segons indiquen, la cap de la diplomàcia de la UE presentarà la revisió als ministres i, posteriorment, debatran sobre quins poden ser els seus passos. "Vol recollir les opinions dels estats membres, veure com està l'ambient i cap a on es podria apuntar el següent pas a donar", assenyalen fonts diplomàtiques.
"No hi ha terminis. Depenent del contingut es veurà si hi ha possibilitats d'acció ràpida o si requereix alguna mena de debat més. L'important és el senyal que s'ha donat que aquest procés començava ja", indiquen les mateixes fonts. "Dependrà de l'actitud dels estats, alguns volen anar més de pressa i altres més lents", afegeixen.
Entre els estats que defensen accelerar els passos a seguir per pressionar Netanyahu a pactar un alto el foc hi ha Espanya. D'altres, tanmateix, es mostren més reticents i consideren que la mateixa revisió del compliment de l'article 2 de l'acord ja és una eina de pressió suficient.