SALUT
Detectats 862 casos del virus del papil·loma a Lleida
El 2024, amb el nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí. Prova preventiva a dones de 30 a 65 anys
El departament de Salut va començar a posar en pràctica l’any passat la prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) en el cribratge del coll uterí, exercici en el qual es van fer 9.042 test, dels quals 862 (un 9,6% del total), van ser positius. En aquests casos va caldre un seguiment de la infecció amb una citologia i, en funció del resultat, la derivació al servei de Ginecologia de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per determinar si existia una lesió premaligna o maligna.
Aquests tests es fan en dones d’entre 30 i 65 anys aprofitant una consulta ordinària a un centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) o perquè la mateixa usuària ho sol·licita, i permeten avançar-se al desenvolupament de la malaltia i detectant la presència de la infecció causada pel virus.
Segons assenyala Yolanda Florensa, llevadora i coordinadora de l’ASSIR Lleida, “la inclusió de la prova ha tingut molt bona acollida entre les usuàries”.
Fins a l’any passat, es cribrava cada tres anys amb una citologia. Maite Antorn, coordinadora de la Unitat de Patologia del Tracte Genital Inferior del Servei de Ginecologia de l’Arnau, admet que “la implementació dels tests de VPH ha permès augmentar la detecció d’aquelles dones que tenen més risc de patir lesions premalignes i malignes. Esperem que la nova estratègia i el programa de vacunació ens portin, en un futur no gaire llunyà, a acabar amb el càncer de coll uterí”.
En una segona fase del protocol, està previst un cribratge poblacional organitzat i la prova s’oferirà proactivament des del sistema de salut a totes les dones d’entre 30 i 65 anys.
L’objectiu és arribar a tota la població abans del 2029, ja que entre el setanta i el vuitanta per cent dels diagnòstics de càncer de coll uterí són de dones cribrades.
D’altra banda, durant aquest curs escolar, a la Regió Sanitària de Lleida s’han vacunat 1.660 nenes i 1.712 nens amb una dosi de la vacuna contra el VPH, i 1.000 nenes i 989 nenes amb la segona.