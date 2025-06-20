L'estiu arribarà a Lleida amb temperatures que vorejaran els 40 graus
La calor intensa persisteix a tota la província amb valors molt elevats mentre es preveuen tempestes al Pirineu durant la tarda i mínimes tropicals que no baixen dels 20°C
La província de Lleida continua sota l'impacte d'una onada de calor que manté els termòmetres amb màximes que avui assoliran els 39-40 graus centígrads a la plana lleidatana. Les zones pirinenques tampoc s'escapen d'aquesta situació i podrien arribar als 35 graus en algunes localitats, mentre les temperatures mínimes es mantenen en valors tropicals d'entre 20 i 22 graus al sud de la província.
La jornada començarà amb cel poc ennuvolat o serè arreu del territori, amb presència d'alguns núvols alts dispersos. No obstant, durant la tarda es preveu un canvi en el panorama meteorològic amb el creixement de núvols d'evolució al Pirineu i Prepirineu, que podrien desencadenar xàfecs i tempestes localitzades. El vent de migjorn bufarà de forma moderada a la plana al final del dia, intensificant la sensació tèrmica.
Previsió pel cap de setmana
De cara al dissabte, primer dia d'estiu, les previsions indiquen que continuarà la tònica de calor intensa amb temperatures màximes sense gaires canvis, mantenint-se entre els 38 i 40 graus a la plana de Lleida. Les mínimes experimentaran un lleuger ascens i no baixaran dels 22-23 graus. La tarda vindrà marcada per tempestes que afectaran especialment el Pirineu, però que podrien estendre's a altres zones al final del dia.
El diumenge arribarà amb un matí assolellat amb presència de núvols alts, però la tarda tornarà a ser propícia per a les tempestes, que en aquesta ocasió podrien afectar molts més punts de la província i no només la zona pirinenca. S'espera un lleuger descens de les temperatures, que podrien situar-se entre els 36 i 37 graus a la plana lleidatana, mentre que les mínimes es mantindran sense gaires canvis.
Inici de setmana sense treva
Per dilluns, el panorama no mostra signes de millora substancial. Novament s'esperen tempestes durant la tarda que afectaran principalment el Pirineu i Prepirineu, sense descartar que puguin estendre's a altres zones de la província. El matí serà més assolellat amb presència de núvols alts. Pel que fa a les temperatures, podrien experimentar un lleuger ascens o mantenir-se sense canvis significatius, arribant fins als 38 graus a la capital.
Situació a Catalunya i Espanya
La resta de Catalunya viurà una jornada predominantment assolellada amb alguns núvols alts. A la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu amb probabilitat d'algunes tempestes. Les temperatures aniran en lleuger ascens general, mantenint-se la calor intensa amb valors per sobre dels habituals per l'època.
A nivell estatal, s'espera un matí assolellat que donarà pas a núvols d'evolució durant la tarda, els quals provocaran xàfecs i tempestes a l'interior peninsular. Les temperatures experimentaran un lleuger ascens o es mantindran estables, configurant una nova jornada de calor intensa a gran part del territori espanyol.