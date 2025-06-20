SALUT
Maria Ramírez, doctora de l’Arnau de Vilanova: "Abans de viatjar cal anar al centre de vacunació"
L’any passat, la unitat de l’Arnau de Vilanova va rebre 250 consultes, un 54% més que el 2023. Malaltia de Chagas, malària i esquistosomiasi, els diagnòstics més habituals a Lleida
La Unitat de Medicina Tropical de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida va rebre l’any passat 250 visites, la qual cosa suposa un 54% més respecte al 2023. L’increment es dona sobretot en el nombre de visites successives i de consultes de seguiment. Els pacients que són derivats per primera vegada s’han disparat en els últims quatre anys, amb 66 visites l’any passat, gràcies a la millora de la detecció precoç de les malalties tropicals, una conscienciació més gran i la consolidació dels protocols territorials. Concretament, l’any passat la unitat va fer 97 visites successives, davant les 69 del 2023, i 87 de seguiment, quan un any abans van ser 35.
La doctora María Ramírez Hidalgo, de Medicina Interna de l’Arnau, subespecialitzada en malalties infeccioses, explica a SEGRE que en el cas dels immigrants que estan establerts a les comarques lleidatanes i viatgen als seus països d’origen els diagnòstics més habituals són la malaltia de Chagas (de Llatinoamèrica), la malària i l’esquistosomiasi (de països de l’Àfrica). En el primer cas, des de l’any 2020 es van fer 136 consultes, amb una tendència ascendent en els últims anys. En el cas de la malària, amb un total de 81 casos en quatre anys, s’ha detectat un augment de forma exponencial des del 2022.
Segons Ramírez, es diagnostiquen entre 10 i 30 casos a l’any a Lleida i el 95% són immigrants que tornen als seus països d’origen. En deu anys, només s’ha registrat una defunció per malària. D’altra banda, l’esquistosomiasi, encara que menys freqüent, va registrar 42 casos, amb un augment respecte a anys anteriors. Mentrestant, en el cas de les persones que viatgen a països tropicals, els motius de consulta més freqüents són diarrea i febre.
Segons Ramírez, a Lleida només s’han detectat casos importats de dengue. “Pot ocórrer que una persona viatgi al seu país d’origen contregui allà l’esmentada malaltia i, al tornar, sigui picada per un mosquit tigre a Espanya. Aquest mosquit, després d’infectar-se, pot picar una altra persona i transmetre-li la malaltia”, assenyala. “En medicina tropical sempre hi ha preocupació pels insectes que poden actuar com a vectors de malalties. El mosquit tigre, per exemple, pot transmetre virus com el del dengue.”
“Tanmateix, en el cas d’altres malalties com la febre groga i la malària, encara no s’ha demostrat al 100% que hi hagi mosquits aquí que siguin capaç de transmetre-les”, afegeix la doctora de l’Arnau.
n La doctora María Ramírez constata que hi ha un canvi de mentalitat i més conscienciació de la importància de la prevenció. Tanmateix, demana no abaixar la guàrdia. “Recomano a les persones que hagin de viatjar que acudeixin entre dos i tres mesos abans al Centre de Vacunació Internacional de Lleida per assessorar-se sobre les vacunes i recomanacions”, assegura. Així mateix, insta a continuar treballant en la formació per al personal sanitari sobre patologies emergents i enfortir la col·laboració entre l’atenció primària i altres especialitats per millorar la coordinació en la derivació de casos. Les visites internes de seguiment en la majoria de les ocasions es fan mitjançant consultes telefòniques. “Ha facilitat el control de pacients crònics i ha permès mantenir una comunicació fluida sense necessitat de desplaçaments”, destaca.