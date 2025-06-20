Tirar-se de cap, la principal causa de danys medul·lars a l’estiu: "Són lesions que canvien la vida de persones joves per sempre"
Experts adverteixen que capbussades imprudents poden provocar danys irreversibles a la medul·la espinal amb greus conseqüències per a tota la vida
Les capbussades imprudents en piscines, platges, pantans i rius constitueixen una de les principals causes de lesions medul·lars durant l’època estival a Espanya. Davant de l’arribada de l’estiu, diverses organitzacions sanitàries i de seguretat han posat en marxa la campanya "Amb cap sí, de cap no" per conscienciar la població sobre els perills de llançar-se a l’aigua sense les degudes precaucions, especialment en zones de profunditat desconeguda o insuficient.
L’Hospital Nacional de Paraplègics, juntament amb la Societat Espanyola de Rehabilitació i Medicina Física (Sermef), la Federación Nacional Aspaym, Cruz Roja Española i la Real Federación Española de Salvament i Socorrisme, han unit esforços per difondre aquest missatge preventiu. Les dades són alarmants: l’any passat, tres homes de 25, 46 i 55 anys procedents d’Alacant, Valladolid i Madrid van ingressar al centre toledà després de tenir accidents per capbussades incorrectes, amb lesions cervicals greus, dos d’elles amb tetraplegia completa.
Mónica Alcobendas, directora de l’Hospital Nacional de Paraplègics, ha destacat que "el més dolorós" és que totes aquestes lesions podrien haver-se evitat amb simples mesures de precaució. "Estem parlant de lesions que canvien la vida de persones joves, amb seqüeles funcionals molt severes", ha assenyalat abans de subratllar que "la millor lesió medul·lar és la que mai no passa".
Els perills ocults sota l’aigua
La imprudència en tirar-se de cap pot tenir conseqüències devastadores. Un mal salt en zones poc profundes o desconegudes pot provocar que el cap impacti contra el fons amb prou força per danyar les vèrtebres cervicals i la medul·la espinal. Aquestes lesions poden derivar en paràlisi permanent, pèrdua de sensibilitat i moviment, i una dependència per tota la vida.
Mayte Gallego, presidenta d’Aspaym, ha insistit en la importància de "no excedir-se en les confiances a l’hora de capbussar-se, sobretot quan no es coneix el fons". A més, recomana ser prudents "llançant-nos sempre amb les mans per davant" per protegir el cap i el coll en cas de trobar obstacles o un fons més proper de l’esperat.
Recomanacions essencials per prevenir lesions
Els experts han elaborat una sèrie de pautes fonamentals per evitar lesions medul·lars per capbussada:
1. Comprova sempre la profunditat: Mai no et llancis en aigües de les quals desconeguis la profunditat. És imprescindible assegurar-se que l’aigua tingui prou fons per evitar qualsevol tipus d’impacte.
2. Primera entrada amb els peus: En accedir a una zona de bany per primera vegada, fes-ho amb els peus per davant. Aquesta precaució et permetrà avaluar tant la profunditat real com la possible presència d’objectes submergits no visibles des de la superfície.
3. Supervisió constant: Els nens i adolescents han d’estar vigilats permanentment per un adult responsable durant les activitats aquàtiques, ja que tendeixen a subestimar els riscos.
4. Abstenció d’alcohol: El consum de begudes alcohòliques redueix significativament la capacitat de judici i incrementa la probabilitat de prendre decisions temeràries que poden resultar fatals.
5. Informació i educació: En instal·lacions públiques, és fonamental que hi hagi una senyalització clara sobre les zones segures per capbussar-se i que tots els usuaris estiguin informats sobre els possibles perills.
Actuació ràpida davant d’accidents per capbussada
En cas de produir-se una lesió per capbussada, la resposta immediata resulta crucial per minimitzar els danys. Els especialistes recomanen no moure en absolut la persona accidentada, ja que qualsevol manipulació inadequada podria agreujar la lesió medul·lar. El prioritari és cridar immediatament als Serveis d’Emergència (112) i mantenir la calma mentre s’espera l’arribada dels professionals sanitaris.
Els socorristes i personal de salvament juguen un paper fonamental en aquests primers moments. La seua formació específica els permet realitzar una primera valoració i estabilització del lesionat fins l’arribada dels equips mèdics especialitzats.
Lesions medul·lars per capbussada
Les lesions medul·lars per capbussada constitueixen un tipus específic de traumatisme que afecta principalment la regió cervical de la columna vertebral. Quan una persona es llança de cap i colpeja contra el fons o contra algun objecte submergit, la força de l’impacte es transmet a través del crani cap a les vèrtebres cervicals, podent provocar fractures, luxacions o compressions de la medul·la espinal.
El dany medul·lar resultant pot variar des d’una contusió lleu fins una secció completa de la medul·la, la qual cosa determina la gravetat de les seqüeles. En els casos més severs, com les tetraplegies completes, la persona perd la mobilitat i sensibilitat en les quatre extremitats i el tronc per sota del nivell de la lesió, afectant també el control d’esfínters, la funció sexual i, en ocasions, la capacitat respiratòria.
El tractament d’aquestes lesions requereix hospitalització immediata, sovint cirurgia per estabilitzar la columna vertebral i un llarg procés de rehabilitació multidisciplinària. Malgrat els avenços mèdics, moltes d’aquestes lesions tenen conseqüències irreversibles que modifiquen radicalment la vida dels qui les pateixen i la de les seues famílies.
Quins grups de població tenen més risc de patir lesions per capbussada?
Els homes joves entre 15 i 35 anys representen el grup de més risc per patir lesions medul·lars per capbussada. Això es deu a una combinació de factors com la propensió més gran a assumir riscos, la influència del grup, i en ocasions, el consum d’alcohol o altres substàncies que alteren la percepció del perill.
També són població de risc els turistes que no estan familiaritzats amb els entorns aquàtics que visiten, els nens sense supervisió adequada i les persones que practiquen esports aquàtics sense la formació o l’equipament necessaris.
Com afecten les condicions climatològiques a la seguretat en les capbussades?
Les condicions meteorològiques poden alterar significativament els entorns aquàtics naturals. Les pluges intenses poden modificar el curs de rius i la profunditat de llacs, mentre que les marees canvien constantment el nivell de l’aigua en les platges. Fins i tot en piscines, factors com l’enlluernament pel sol poden dificultar la correcta percepció de la profunditat.
Els experts recomanen informar-se sobre les condicions locals abans de banyar-se en entorns naturals i extremar les precaucions quan hi hagi hagut canvis meteorològics recents. La transparència de l’aigua també és un factor crucial, ja que en aigües tèrboles resulta impossible visualitzar possibles obstacles o determinar amb precisió la profunditat real.
La campanya "Amb cap sí, de cap no continuarà" durant tot l’estiu amb accions informatives en diferents punts de bany de tot Espanya, amb l’objectiu de reduir al mínim aquests accidents que, amb simple prevenció, podrien evitar-se en la seua totalitat.