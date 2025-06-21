Aitana Jiménez, una lleidatana de 24 anys, guanya el certamen de bellesa Miss Grand Spain
La jove representarà Espanya a Miss Grand Internacional a Tailàndia aquest octubre
La lleidatana Aitana Jiménez es va coronar dissabte passat a Adamuz (Còrdova) com a Miss Grand Spain, un certamen de bellesa en què van participar representants de cada província. Jiménez, de 24 anys, és originària de Tenerife i fa tres anys que viu a la capital del Segrià, des d’on estudia el grau de Psicologia online i treballa com a manicurista. “Em vaig endinsar en el món del modelatge als 17 anys. El que més m’agrada de participar en certàmens és poder treure la millor versió de mi mateixa i inspirar altres persones”, va assegurar a aquest diari. A l’octubre, Jiménez representarà Espanya a Miss Grand Internacional, que tindrà lloc a Tailàndia, i en el qual haurà de competir amb 70 aspirants.