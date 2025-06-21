Denuncien la falta de voluntaris al Refugi dels Peluts
L’Associació de Voluntaris del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia de Lleida, ara Refugi dels Peluts, denuncia que no es poden incorporar nous voluntaris. Segons l’entitat, això provoca que hi hagi persones en llista d’espera i que aquestes mans són necessàries “per contribuir a la socialització i difusió dels gossos i que tinguin més oportunitats de ser adoptats”. En aquest sentit, fonts de la Paeria van assenyalar que s’està treballant en una millora del funcionament del Refugi dels Peluts, “la qual cosa permetrà facilitar la tasca del voluntari”. D’altra banda, l’associació va denunciar que fa mesos que va caducar el conveni que tenen amb l’ajuntament i que al no facilitar la llicència per a gossos potencialment perillosos, que són la majoria que es troben al refugi i dels 70 que hi ha, només poden sortir a passejar una desena. Obtenir aquesta llicència, recorden, té un cost superior a 100 euros.
Per la seua part, des de la Paeria van assegurar que s’està elaborant un programa integral de voluntariat per al benestar dels animals de la ciutat. Així mateix, sobre les llicències per passejar gossos potencialment perillosos, les mateixes fonts van assenyalar que “es buscaran mecanismes dins dels convenis per facilitar-ho”.