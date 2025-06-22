Les catifes del Corpus es vesteixen de gala a Guissona
Guissona es va engalanar ahir amb les tradicionals catifes del Corpus. El carrer Fluvià, en ple centre comercial d’aquest municipi de la Segarra, es va omplir de color i vida amb prop d’una vintena de catifes d’entre un i dos metres de llarg. Membres d’entitats locals van finalitzar ahir al matí els seus muntatges després de diversos mesos de preparació, utilitzant materials com el pòsit del cafè, serradures tintades o gespa, entre altres elements. Per a la decoració, van utilitzar fulles, flors o pedres. Algunes catifes representaven els emblemes de les seues entitats, mentre que d’altres comptaven amb missatges reivindicatius i crides a la pau.
Entre les entitats participants, estaven l’Associació Melhfa, Romania Apropae i Càritas Guissona, entre d’altres. També escoles de la localitat i institucions com el Museu de Guissona. Fa més d’una dècada que Guissona va recuperar la confecció de les catifes de Corpus que, antigament, es col·locaven per on passava la processó religiosa.
Lleida celebra el Corpus
Les catifes florals s’estenen avui per l’Eix Comercial de Lleida i s’han previst diferents activitats de cultura popular, com el seguici del Corpus (19.00, des de la Catedral).