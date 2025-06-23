Diversos vins de Lleida triomfen en premis internacionals
Cellers de la DO Costers del Segre aconsegueixen destacats guardons en els certàmens Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge i premis Vinari
La Denominació d’Origen Costers del Segre està d’enhorabona després de la destacada participació dels seus vins en tres prestigiosos certàmens internacionals. Diversos cellers lleidatans han aconseguit importants reconeixements en els Decanter World Wine Awards (DWWA), el International Wine Challenge (IWC) i els premis Vinari, posant de relleu la qualitat vitivinícola d’aquesta regió catalana.
Entre els guardons més destacats figura l’obtingut pel vi negre Sot Neral Syrah 2024 de Cellers Carviresa, que s’ha alçat amb la Medalla d’Or en la categoria de vins joves dels premis Vinari. Aquest mateix caldo també ha estat reconegut amb una Medalla de Plata en el International Wine Challenge, consolidant així el seu prestigi en el panorama vinícola internacional.
Reconeixements en els Decanter World Wine Awards
En el certamen DWWA, un dels més prestigiosos del sector, el celler L’Olivera ha brillat amb dos Medalles de Plata atorgades als seus vins blancs Blanc de Serè i Agaliu Orgánico Macabeu. Per la seua part, Costers del Sió ha aconseguit el mateix guardó per a tres de les seues elaboracions: els blancs Pla del Lladoner i Petit Comitè Orgànic, així com el vi negre Siós Nature Organic Syrah.
El celler Cérvoles també ha estat premiat amb una Medalla de Plata pel seu blanc Les Garrigues, afegint-se a l’exitosa participació dels vins lleidatans en aquesta competició internacional.
Èxits en vins negres de la regió
En la categoria de vins negres, Castell del Remei ha destacat amb dos Medalles de Plata per a les seues referències Gotim Bru i 1780. Cérvoles ha tornat a ser reconeguda, aquesta vegada pel seu vi negre Les Garrigues Garnatxa, mentre que 3V Singular Wines ha obtingut el mateix guardó amb el seu vi Valerna.
La Família Torres també ha deixat la seua empremta en aquests premis, aconseguint dos Medalles de Plata en els DWWA: una pel seu Clos Ancestral 2023 i una altra pel Purgatori 2022, aquest últim també premiat en una altra categoria del certamen.
Aquests reconeixements internacionals suposen un important suport per al sector vitivinícola lleidatà i consoliden la DO Costers del Segre com una regió productora de vins d’alta qualitat amb projecció mundial.