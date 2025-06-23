Experts demanen abordar el cas Sixena de forma tècnica
Més de 130 professionals de la conservació i restauració. Denuncien la instrumentalització amb finalitats polítiques
Més de 130 professionals de la conservació i restauració del patrimoni cultural de diferents punts d’Espanya han firmat un manifest en el qual demanen abordar el cas de les pintures murals del monestir de Sixena “únicament des del pla tècnic i científic”.
Els experts han mostrat la seua preocupació pel tractament que està rebent el cas de les pintures murals del monestir de Sixena, conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), i han afirmat que es tracta de “una obra intrínsecament fràgil”.
“Lluny d’aquest soroll, l’anàlisi de la problemàtica de conservació ha d’abordar-se únicament des del pla tècnic i científic, atès que el judicial ja s’ha dirimit”, recull el manifest, que s’ha fet públic aquest diumenge.
“Més enllà dels aspectes judicials –que, per descomptat, respectem i acatem–, planteja qüestions ètiques i professionals que afecten de forma directa la nostra disciplina”, afegeixen els professionals de la restauració.
Així mateix, han afirmat que des de la professió fa temps que denuncien la instrumentalització amb finalitats polítiques del patrimoni cultural, “que es converteix en un instrument ocasional al servei d’interessos espuris: grapejat quan convé, ignorat gairebé sempre”.
D’altra banda, asseguren que, segons assenyala el codi elaborat per la European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (ECCO) i acceptat per totes les associacions professionals europees, aquests tenen “l’obligació ètica d’anteposar la integritat dels béns culturals a qualsevol tipus de pressió externa, ja sigui política, institucional o econòmica”.
Integritat
Han expressat que l’obra en litigi no és un símbol ni una bandera “que pugui agitar-se segons convingui”, sinó un bé cultural la integritat del qual s’ha de preservar en benefici de tota la societat.