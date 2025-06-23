CULTURA
Flors i tradició pel Corpus
L’Eix Comercial de la capital llueix divuit catifes, una de 70 m2 amb l’escut de la ciutat. Celebració també en altres municipis com Cervera, Balaguer, Tàrrega o Bellcaire
Lleida va viure ahir de nou la tradició del Corpus. A la capital, més de 140 persones van confeccionar 18 catifes de flors i serradures acolorides que van decorar l’Eix Comercial. Com a novetat, la celebració va comptar amb entitats convidades del teixit associatiu de la ciutat, que van confeccionar la seua catifa amb el seu logotip. La catifa més gran de totes, d’uns 70 metres quadrats i amb el símbol de la ciutat, es va instal·lar a la plaça de la Paeria. A la tarda després de l’eucaristia, es va celebrar la processó des de la Catedral per trepitjar i desfer les catifes, tal com mana la tradició. En el seguici, que va obrir l’Àliga, van participar també els gegants del Patronat del Corpus, els de Ciutat de Lleida, del Grup Cultural Garrigues, del Col·lectiu Cultural Cappont i els de Linyola, que van ballar a la plaça de la Paeria. El Corpus va finalitzar amb els balls de respecte de l’Àliga dins de la Catedral.
Aquesta nova edició del Corpus és el preludi de al pròxima trobada nacional de catifaires que se celebrarà per primera vegada a Lleida el mes d’octubre que ve. Hi participaran una quinzena d’equips catifaires de tot Catalunya. A Cervera, el seguici festiu, que havia de desfilar des del carrer Guinedilda fins a la plaça Major, es va traslladar al Teatre de la Passió per la pluja. A Balaguer es van elaborar les catifes de flors al carrer Miracle des de primera hora i a la tarda va tenir lloc la processó. Així mateix, Bellcaire d’Urgell també va celebrar la festivitat amb una magnífica catifa floral davant de l’església parroquial i va comptar amb la participació de quatre nenes que aquest any han fet la primera comunió. Altres localitats lleidatanes com Tàrrega o Solsona van celebrar també aquesta festa religiosa i de cultura popular amb processons encapçalades per elements del folklore local.