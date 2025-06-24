TRADICIONS
Lleida dona la benvinguda a l’estiu
Les comarques celebren la revetlla de Sant Joan, que dona inici a la nova estació. La Flama del Canigó va encendre ahir desenes de fogueres i nou localitats pirinenques festegen les falles
Les comarques lleidatanes van donar ahir la benvinguda a l’estiu amb la celebració de la revetlla de Sant Joan. Desenes de municipis van rebre des de la tarda la Flama del Canigó, amb la qual van encendre les seues fogueres. D’altra banda, al Pirineu, fins a nou localitats van celebrar els descensos de les seues falles. En el cas de la capital del Segrià, estaven autoritzades vuit fogueres. L’arribada de la Flama es va produir a última hora de la tarda, quan ciclistes i vehicles d’entitats locals la van conduir des de la carretera C-13 fins a la plaça de la Paeria, on va tenir lloc l’acte institucional. Després, la Flama va prendre alguns fanalets i torxes que, al seu torn, es van utilitzar per encendre les diferents fogueres. Prèviament, la Flama havia passat per Balaguer, on va ser rebuda pel Ball de Bastons del Casal Pere III, que es va encarregar de la lectura del manifest. Abans de mitjanit, les Bèsties Feréstegues de Balaguer van protagonitzar la Rua de llum i foc.
A Tàrrega, l’arribada de la Flama va anar a càrrec de la Penya Pedal de Bellpuig i el Club Alba va marcar l’inici de la revetlla. Al Pati hi va haver sardanes amb la Cobla Tàrrega i l’actuació del grup infantil de Diables de BAT, així com un taller de Falles de Secà. A la nit, la festa va continuar amb el descens de les Falles de Secà, des del castell fins al Camp dels Escolapis, on es va encendre la foguera i es va celebrar un sopar popular. La nit va culminar amb música. La Flama del Canigó també va arribar a altres municipis de l’Urgell com Agramunt i Bellpuig. En el cas de Mollerussa, una quinzena de representants de diferents municipis del Pla (i altres com Menàrguens o Arbeca) van recollir la flama del Canigó a la capital pels atletes de l’associació Xafatolls. Fins a les 22.00 hores, els Bombers només havien actuat per un incendi de vegetació al Solsonès.