Aquests són els nous ‘soletes’ Repsol a Lleida: cinc locals per a disfrutar de l’estiu

L’arribada de l’estiu implica una nova edició dels Soletes de la Guía Repsol, les distincions més despreocupades que aquest any han seleccionat 260 xiringuitos i establiments amb terrassa que mereixen una visita. Un equip de mig centenar d’experts ha rastrejat tota la geografia espanyola per localitzar aquests espais singulars, situats tant a la costa com a la muntanya i l’interior. A la demarcació de Lleida, cinc establiments han estat reconeguts amb aquest guardó que premia a locals amb encant, bona cuina i un ambient agradable per disfrutar durant la temporada estival. Aquests llocs destaquen per oferir experiències gastronòmiques de qualitat en entorns privilegiats, convertint-se en referències imprescindibles per als amants de la bona taula i les terrasses a l’aire lliure.

La distinció de Soletes, que compleix la seua 12a edició, s’ha consolidat com un reconeixement molt valorat al sector hoteler espanyol. Fins ara, gairebé 5.000 establiments entre cafeteries, bars, restaurants i terrasses han rebut aquest guardó. Només a Catalunya, més de 490 de locals llueixen ja l’adhesiu groc que identifica aquest prestigiós reconeixement.

Els cinc Soletes Repsol de Lleida

Entre els cinc establiments lleidatans distingits amb el Solete Repsol trobem propostes molt diverses que representen la riquesa gastronòmica de la província:

Restaurant Des-Tapa’t (Lleida): Ubicat a la Plaça de la Paeria, 6, aquest restaurant saludable a ple cor de Lleida ofereix una experiència única per als amants del cafè i el bon menjar. Amb un espai acollidor i atenció personalitzada, Des-Tapa’t treballa amb productes frescos, orgànics i de proximitat. Els seus baristas preparen cafès d’origen únic, seleccionats i torrats acuradament per ressaltar sabors i aromes naturals. A més, ofereixen una àmplia gamma de batuts de fruites fresques, sucs naturals i infusions, juntament amb opcions veganes.

Restaurant Cantamanyanes (Lleida): Aquest establiment es defineix com un restaurant i vermutería informal, un homenatge al bon vividor que gaudeix de les tapes clàssiques i el bon vermut. La seua proposta es basa en productes casolans amb un toc d’identitat que el diferencia del bar tradicional, creant un ambient únic per a disfrutar de la gastronomia local.

Restaurant Nabiu (Isavarre, Alt Àneu): Destaca per la seua cuina tradicional amb tocs d’avantguarda, apostant decididament pels productes de proximitat. La seua proposta gastronòmica està profundament arrelada al territori pallarès i se serveix en un entorn natural excepcional en el Pallars Sobirà, convertint-lo en una destinació perfecta per als amants de la naturalesa i la bona taula.

Vinoteca Cal.agneta - Art i Vi (Cervera): Un espai que representa el maridatge perfecte entre art i vi. Ubicat en una casa familiar del segle XIX al barri de Sant Cristòfol, en ple centre històric de Cervera, Cal.agneta convida a descobrir vins d’autor combinats amb una oferta gastronòmica on el protagonista és el producte gurmet. L’establiment funciona també com a galeria d’art i hotel boutique amb dos exclusives habitacions amb vista a l’espectacular paisatge de la comarca de la Segarra.

Vinoteca Ctretze Pirineus (La Pobla de Segur): Ha estat reconeguda pel seu compromís amb la cervesa artesana de qualitat i l’ambient distès que ofereix als seus visitants. Un espai ideal per als amants de la cervesa artesanal que busquen sabors autèntics en un entorn acollidor.

La Guia Repsol : referent gastronòmic nacional

Fundada el 1979, la Guía Repsol s’ha consolidat com un dels grans referents en la promoció del turisme i la gastronomia espanyola. Al llarg de més de quatre dècades, aquesta publicació ha evolucionat per adaptar-se als nous temps, mantenint sempre el seu compromís amb la qualitat i l’autenticitat.

Amb un equip d’experts distribuïts per tota la geografia nacional, la Guia Repsol aposta per descobrir i posar de relleu projectes amb ànima, sostenibles i amb una proposta gastronòmica atractiva i propera. Les seues recomanacions inclouen des de restaurants d’alta cuina fins tavernes tradicionals, passant per xiringuitos de platja i establiments de muntanya.

Els Soletes representen la versió més despreocupada i estiuenca de la Guia Repsol, reconeixent aquells llocs que, sense necessitat de grans pretensions, ofereixen experiències autèntiques i memorables. El distintiu, un sol somrient amb contorn difuminat, s’ha convertit en sinònim de qualitat i bon ambient per a molts viatgers i comensals.

Quins criteris s’utilitzen per elegir un Solete Repsol ?

La selecció dels establiments que reben el distintiu Solete Repsol es realitza seguint criteris específics que garanteixen la qualitat de l’experiència per als visitants. Entre els aspectes que es valoren destaquen:

La qualitat de la proposta gastronòmica, amb especial atenció als productes locals i de temporada.

L’ambient i la decoració del local, buscant espais amb personalitat pròpia.

La ubicació i les vistes, premiant aquells establiments situats en entorns privilegiats.

El servei i l’atenció al client, elements fonamentals per garantir una experiència satisfactòria.

La relació qualitat-preu, valorant propostes honestes i accessibles.

Aquests cinc establiments lleidatans se sumen així a l’extensa xarxa de Soletes Repsol que, any rere any, creix per oferir als viatgers una guia fiable de llocs on disfrutar de moments especials durant les seues vacances o escapades.