Els espanyols es gastaran de mitjana gairebé el doble que l’any passat en les seues vacances

Els espanyols desemborsaran una mitjana de 1.339 euros per persona durant les vacances estivals de 2025, la qual cosa representa un increment del 48% respecte a l’estiu anterior, segons revela el III Estudi 'Hàbits de consum dels espanyols: vacances d’estiu' elaborat per Oney. La investigació detalla que el percentatge més elevat d’aquest pressupost es destinarà a l’allotjament (549 euros), mentre que el transport suposarà 292 euros, les activitats de lleure 286 euros i altres despeses diverses assoliran els 216 euros.

L’informe assenyala que pràcticament la totalitat dels espanyols, un 94%, té previst viatjar durant aquesta temporada d’estiu. Dins d’aquest grup, aproximadament un de cada quatre ciutadans (26%) planeja gastar menys de 500 euros per persona, mentre que el 22% preveu un desemborsament igual o superior als 2.000 euros per a disfrutar de les seues vacances.

Les dades recollides mostren diferències significatives segons la destinació triada. Els qui han programat viatges fora del continent europeu realitzaran el desemborsament més elevat, amb una mitjana de 2.688 euros per persona. Els segueixen aquells que viatjaran dins d’Europa, amb una despesa mitjana de 1.387 euros, mentre que els que opten per destinacions de platja en territori nacional destinaran al voltant de 1.268 euros.

Diferències de despesa per comunitats autònomes

L’estudi revela notables contrastos en el pressupost vacacional segons la procedència geogràfica dels viatgers. Els residents a les Canàries lideren el rànquing de despesa amb 1.726 euros de mitjana, seguits pels murcians (1.593 euros) i els madrilenys (1.514 euros), que ocupen la segona i tercera posició respectivament.

En l’extrem oposat, els càntabres són els qui menys invertiran en les seues vacances, amb una mitjana de 751 euros. També per sota dels mil euros se situen els residents a les Balears (945 euros) i els gallecs (962 euros), completant així la llista de comunitats amb menor despesa mitjana prevista per a aquest estiu.

Impacte de la inflació en les decisions vacacionals

L’actual context econòmic, marcat per l’augment generalitzat de preus, està influint clarament en les decisions dels espanyols a l’hora de planificar les seues vacances. Segons les dades obtingudes per Oney, el 44% dels enquestats reconeix que reduirà el seu pressupost aquest any com a conseqüència de la inflació, mentre que el 56% restant mantindrà el seu nivell de despesa o fins i tot preveu augmentar-lo.

L’anàlisi per nivell d’ingressos mostra que les persones amb menor poder adquisitiu seran les més afectades: un 60,8% de les cases amb menors ingressos reduirà el seu pressupost vacacional. Al contrari, entre les famílies amb més capacitat econòmica, un 16,7% augmentarà la seua despesa i un 12,7% addicional està considerant fer-ho. També s’observen diferències per gènere, sent les dones que han reduït el seu pressupost en més proporció que els homes (49,4% davant 38,9%).

Preferències de destinació i fonts d’inspiració

Quant a les preferències de destinació, la platja continua sent l’opció majoritària, escollida pel 56% dels viatgers espanyols. El 28% planeja realitzar un viatge per Europa, mentre que el 16% es decantarà per destinacions de muntanya. A més, el 14% aprofitarà per visitar la seua segona residència i un 9% té previst viatjar fora del continent europeu.

A l’hora de buscar inspiració per triar destinació, les recomanacions personals continuen tenint un pes fonamental: el 59% dels espanyols es basa en suggeriments d’amics, familiars o companys. Les agències de viatges són la font d’informació per al 34,3% dels viatgers, pràcticament empatades amb les xarxes socials (34,1%). Els fòrums i blogs especialitzats són consultats pel 32,5%, mentre que el denominat "turisme de pantalla" o turisme cinematogràfic influeix en les decisions del 10,4% dels viatgers.

Respecte a la distribució temporal, l’agost continua sent el mes predilecte per a les vacances, triat per quatre de cada deu enquestats. És també el període en què els espanyols gaudeixen de més dies lliures, amb una mitjana d’11 jornades. El juliol i el juny el segueixen amb 10 i 9,3 dies respectivament.

Finançament de les vacances

Un aspecte rellevant que analitza l’estudi és com financen els espanyols les seues vacances. El 22,5% dels enquestats reconeix que recorrerà a algun tipus de finançament per sufragar aquestes despeses. D’aquest percentatge, el 16% optarà pel pagament ajornat, mentre que el 6,5% es decantarà per sol·licitar un préstec personal.

Curiosament, aquells que sol·licitaran un préstec personal gastaran de mitjana uns 400 euros menys per persona que els qui no necessiten aquest finançament (941 euros davant aproximadament 1.341 euros). Per franges d’edat, els espanyols entre 35 i 44 anys són els que més recorren al pagament ajornat (20%). L’anàlisi per gènere mostra que les dones són més reticents a finançar les seues vacances, amb un 67,7% que no utilitza cap tipus de crèdit.

Com afecta la situació econòmica als plans vacacionals?

El notable increment del 48% en la despesa vacacional respecte a l’any anterior pot semblar contradictori en un context d’inflació persistent. Tanmateix, els experts apunten a diversos factors que expliquen aquest fenomen. D’una banda, després de diversos anys de restriccions per la pandèmia, moltes famílies han prioritzat la despesa en lleure i experiències, fins i tot en un context econòmic complex.

D’altra banda, l’encariment generalitzat de serveis turístics com allotjaments, restauració i transport ha elevat el cost mitjà de les vacances, obligant a desemborsar més diners per experiències similars les d’anys anteriors. Això explicaria per què, malgrat l’augment en la despesa mitjana, un 44% dels enquestats afirma estar reduint el seu pressupost vacacional.

Quines opcions tenen els viatgers per estalviar en les seues vacances?

Davant de l’augment de preus, molts espanyols estan adoptant estratègies per mantenir les seues vacances sense disparar el pressupost. La reserva anticipada, l’elecció de destinacions menys massificades o el turisme de proximitat són algunes de les alternatives més comunes. També està creixent la tendència de viatjar fora de temporada alta o recórrer a opcions d’allotjament alternatives com l’intercanvi de cases o el lloguer d’apartaments amb cuina per reduir la despesa en restauració.

L’estudi d’Oney reflecteix, en definitiva, com els espanyols continuen considerant les vacances com una prioritat, adaptant els seus hàbits de consum a la situació econòmica actual però sense renunciar a disfrutar del període estival. La combinació de factors com la recuperació postpandèmia, la inflació i les diferents capacitats econòmiques configuren un panorama divers on, malgrat les dificultats, el 94% dels espanyols té previst viatjar aquest estiu.