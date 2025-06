La recomanació de farmacèutics abans d’emprendre qualsevol viatge

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Consell General de Col·legis Farmacèutics ha posat en marxa una campanya de recomanacions per a l’estiu que destaca la importància de preparar una farmaciola amb medicaments bàsics abans d’emprendre qualsevol viatge durant les vacances. Aquesta iniciativa busca garantir que els viatgers comptin amb els recursos sanitaris necessaris davant de possibles emergències o malestars durant el seu desplaçament.

Segons la Vocalia Nacional d’Oficina de Farmàcia, la farmaciola de viatge ha d’incloure analgèsics, antipirètics, antiinflamatoris, antihistamínics, antidiarreics, sals de rehidratació oral, antiàcids, protectors gàstrics i medicació per al mareig. Aquests fàrmacs s’han de complementar amb productes de cura com apòsits, tiretes i antisèptics, a més de repel·lents d’insectes i locions postsolars, adaptant-se sempre a les característiques de la destinació i necessitats personals.

Els experts aconsellen portar els medicaments imprescindibles a l’equipatge de mà i verificar que es mantinguin a la temperatura adequada, prestant "especial atenció" a aquells que necessiten conservar-se en fred, per a la qual cosa es poden utilitzar neveres portàtils. Així mateix, recomanen portar un informe mèdic o un full de medicació si pren algun fàrmac habitualment, juntament amb la cartilla de vacunació, targeta sanitària i informació de contacte de centres sanitaris a la destinació.

Alimentació estiuenca més lleugera i saludable

La campanya també aborda l’alimentació durant el període estival, on la Vocalia Nacional d’Alimentació explica que a l’estiu es tendeix a consumir plats més lleugers amb tècniques de cocció més ràpides. Entre les seues recomanacions destaca la preparació d’amanides i gaspatxos, augmentar el consum de fruites i verdures, triar proteïnes magres com pollastre, peix o llegums, i incorporar greixos saludables com alvocat o oli d’oliva.

Els farmacèutics han aprofitat per desmentir alguns mites alimentaris freqüents: no és cert que les fruites no hagin de consumir-se a la nit, que tots els batuts de fruita siguin saludables, que l’aigua freda engreixi o que els aliments freds continguin menys nutrients.

Protecció ocular i cura de la pell

La Vocalia Nacional d’Òptica i Acústica ha contribuït a la iniciativa amb consells per protegir els ulls de la radiació solar, fins i tot en dies ennuvolats. Posen èmfasi en la necessitat d’utilitzar ulleres homologades que absorbeixin almenys el 99% dels rajos ultraviolat, especialment important en nens i persones grans, per prevenir malalties.

Quan a cura de la pell, els farmacèutics insisteixen en la importància de prevenir cremades solars, fotoenvelliment i altres patologies greus com el càncer cutani. Per a aquest últim cas, recomanen realitzar autoexploracions seguint la regla de l’ABCDE (asimetria, vores, color, diàmetre i evolució d’una taca o piga).

Entre les mesures preventives, el Consell aconsella evitar l’exposició solar entre les 12:00 i les 16:00 hores, utilitzar fotoprotector d’ampli espectre fins i tot en dies ennuvolats aplicant-lo 30 minuts abans d’exposar-se al sol, no utilitzar protectors caducats, vestir roba amb factor UPF, considerar la fotoprotecció oral, extremar precaucions amb col·lectius vulnerables i consultar al metge davant de qualsevol canvi a taques o pigues.