La història de ‘Nova Tàrrega’ en portades

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El setmanari Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, va tancar ahir la commemoració del seu 80è aniversari amb la inauguració d’una exposició d’un centenar de portades publicades al llarg d’aquestes vuit dècades. La directora de Nova Tàrrega i corresponsal de SEGRE a l’Urgell, Laia Pedrós, va explicar que “és una petita mostra amb gairebé un centenar de portades de les més de 3.800 publicades des del 1944”, mentre que la directora de SEGRE, Anna Sàez, va posar en relleu el periodisme de proximitat. Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar “la capacitat d’adaptació del setmanari per continuar fent la seua funció vital d’oferir la informació de quilòmetre zero”, i el diputat Òscar Martínez va agrair “l’esforç per informar de tot allò que passa a la ciutat i la comarca”.

En un total de 25 plafons dissenyats per Pau Lores es poden veure portades que reflecteixen la presa de possessió dels sis alcaldes i alcaldesses que ha tingut Tàrrega des de la democràcia, la vitalitat del mercat setmanal dels dilluns, la força del teixit associatiu amb entitats referents i festivals i fires destacades que han marcat la vida cultural i econòmica de la ciutat, com FiraTàrrega i el Paupaterres, i festes comarcals com el Bacus de Verdú o els Tres Tombs d’Anglesola. No hi falten portades dedicades a Diumenge de Rams, el Carnaval, l’inici del curs escolar i l’arribada de l’estiu amb l’obertura de les piscines, així com la tradicional trobada dels col·laboradors de Nova Tàrrega per Sant Francesc de Sales, que aquest 2025 han recuperat amb l’objectiu de repetir-lo anualment. També hi apareix el seu personatge més icònic, l’Eloi, immortalitzat en les vinyetes de l’artista Benjamí Tous, i referències als grans canvis urbans que han transformat la ciutat, així com visites d’autoritats destacades en aquests 80 anys, entre altres temes.

L’exposició es pot visitar fins al dia 11 de juliol al Casal Cívic.