Isabel Pantoja i Bertín Osborne, nous en la llista de morosos d’Hisenda el 2024

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària ha publicat aquest divendres la dotzena edició del llistat de grans deutors amb Hisenda, on apareix per primera vegada la cantant Isabel Pantoja amb un deute d’1 milió d’euros. També s’incorporen a aquesta llista el presentador i cantant Bertín Osborne, que deu 865.000 euros, i l’exfutbolista Arda Turan, amb un deute que ascendeix a 1,3 milions d’euros. En contrapartida, surt d’aquest registre el Real Murcia, que figurava amb un deute de 6,3 milions.

Aquest llistat, actualitzat amb data tancament de 2023, inclou aquells contribuents que deuen més de 600.000 euros a la Hisenda pública espanyola, sempre que es tracti de deutes en termes ferms i que no estiguin ni ajornades ni suspeses. El nombre total de grans morosos n’ha disminuït 5.997, la qual cosa en suposa 87 menys que en la llista publicada l’any anterior, segons les dades facilitades per l’Agència Tributària.

Entre els nous morosos destaquen diverses empreses del sector d’hidrocarburs que se situen, a més, entre els deutors més grans: Metaway Combustibles amb 195,8 milions d’euros, Vertix Petroleum amb 194,7 milions, Bio-Zenite Energy amb 153,4 milions i Biomar Oil amb un deute que ascendeix a 119,1 milions d’euros. El deute total de tots els morosos assoleix els 16.138 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 5,9% respecte a l’any anterior.

Noves incorporacions i sortides destacades

A més dels noms ja esmentats, entre les noves incorporacions a la llista de morosos també figuren Marina Puerto de Santa María amb 11,3 milions d’euros, Pullmantur Holdings amb 7,7 milions i Desguaces La Torre, que torna a aparèixer tres anys després amb un deute de 3,7 milions. Altres empreses que hi entren per primera vegada són Autopista Madrid Sur Concessionaria Española (1,7 milions), Fórum Filatélico (1,5 milions) i GM Fuel Ibérica (1,5 milions).

D’altra banda, surten de la llista el Real Murcia, que devia 6,3 milions, Afinsa (1,5 milions) i quatre societats pertanyents al grup Polaris: Polaris Desarrollo (22,7 milions), Polaris World Network (21,6 milions), Polaris Garden (21,6 milions) i Polaris World Retail (21,5 milions). La sortida d’aquestes empreses es deu principalment a la cancel·lació dels seus deutes, l’obtenció d’ajornaments o suspensions, o perquè els deutes ja no són considerats ferms.

Variacions en els deutes de morosos habituals

Entre els deutors que romanen al llistat però han vist modificades les seues xifres destaca el cas de Mario Conde, que ha aconseguit reduir el seu deute en 2,6 milions d’euros, quedant en un total de 3,8 milions. En sentit contrari, l’actriu Paz Vega ha incrementat el seu deute en 538.000 euros, fins a arribar a 2,3 milions.

L’escriptor César Vidal ha aconseguit rebaixar el seu deute en 700.000 euros, quedant en 2,1 milions, mentre que Francisco Roig, germà del propietari de Mercadona, ha retallat en 1,4 milions el deute de la seua societat Roig Grupo Corporativo, tot i que encara deu 8 milions. Per la seua part, l’empresari i expresident del FC Barcelona, Joan Gaspart, ha reduït lleugerament el seu deute, passant d’alguna cosa més d’un milió a 994.000 euros.

La societat Kulteperalia, propietat del productor José Luis Moreno, ha aconseguit reduir el seu deute en 164.000 euros, quedant en 787.000 euros. En l’àmbit esportiu, el Jerez Club Deportivo ha aconseguit restar 5,8 milions al seu deute, situant-la en 2,2 milions, mentre que el Reial Jaén ha descomptat 350.000 euros i manté un deute d’1,2 milions. En contraposició, la Unión Deportiva Salamanca ha vist incrementat el seu deute en 2,1 milions, assolint un total de 13,4 milions.

El sector immobiliari i els deutors més importants

Al sector immobiliari, destaca la cancel·lació de 2 milions d’euros per part de Reyal Urbis, encara que aquesta empresa continua sent la morosa més gran amb un total de 277,8 milions. Martinsa Fadesa ha aconseguit reduir el seu deute en un milió, situant-la en 4,9 milions, mentre que la promotora Aifos ha reduït lleugerament el seu deute de 90,1 a 89 milions d’euros.

Els propietaris d’Aifos, Teresa Maldonado i Jesús Ruiz, figuren entre les persones físiques més endeutades, amb aproximadament 15 milions cada un, xifra similar a què manté l’empresari jubilat Agapito García. La persona física amb més deute continua sent Ramón Olivares Garrigos, amb 36,8 milions d’euros, mentre que ha sortit de la llista Álvaro Etxarte Íñiguez, que tenia un deute de 32 milions.

Antonio Rivera Zapico ha aconseguit reduir el seu deute de manera significativa, passant de 21,7 milions a tot just 790.000 euros. D’altra banda, es mantenen en la llista amb les mateixes quantitats el comissionista Luis Medina (600.000 euros), l’exàrbitre José Enríquez Negreira (1,1 milions) i l’empresari Ángel de Cabo (10,7 milions), entre d’altres.

Què implica ser en la llista de morosos?

La publicació del llistat de morosos és una mesura que l’Agència Tributària va implementar fa dotze anys com a mecanisme per incentivar el pagament de deutes tributàries. La inclusió en aquesta llista comporta un important cost reputacional per a les persones i empreses, la qual cosa ha provocat que molts contribuents realitzin pagaments per evitar aparèixer en ella.

Segons les dades ofertes per l’Agència Tributària, un total de 1.748 deutors que figuraven al llistat publicat el juny de 2023 han abonat des d’aleshores 221 milions d’euros. A més, alguns contribuents que anaven a aparèixer en la llista han saldat part o la totalitat del seu deute per evitar-ho, la qual cosa ha generat uns ingressos de 97,95 milions d’euros.

En concret, diversos contribuents que es trobaven en situació d’aparèixer van realitzar ingressos per 41,23 milions d’euros en les setmanes finals de l’any per quedar per sota del llindar dels 600.000 euros. Altres morosos que ja havien estat seleccionats per entrar al llistat van pagar 56,72 milions per saldar completament els seus deutes i evitar la publicació dels seus noms.

Com funciona el sistema de morosos amb Hisenda?

El llistat de grans deutors amb Hisenda es publica anualment i recull a aquells contribuents que, a 31 de desembre de l’any anterior, mantenen deutes tributàries superiors a 600.000 euros, sempre que aquestes siguin fermes i no estiguin ajornades ni suspeses. Els morosos es divideixen en persones físiques i jurídiques, sent aquestes últimes les més nombroses.

En l’edició de 2023, dels 5.997 morosos totals, 1.077 són persones físiques amb un deute acumulat de 1.579 milions d’euros, mentre que 4.920 són persones jurídiques amb un deute de 14.558 milions. És important destacar que, una vegada eliminades les duplicitats, el deute total queda reduït a 13.697 milions d’euros, un 8,5% més que l’any anterior.

Aproximadament el 28% del total, uns 4.508 milions d’euros, correspon a deute de 1.224 morosos que estan en procés concursal, la qual cosa limita considerablement les possibilitats de cobrament efectiu a causa de la durada d’aquests processos. A més, en aquest llistat s’han realitzat derivacions de responsabilitat de 2.185 deutors principals als seus responsables subsidiaris o solidaris per un import de 2.858 milions.