Les Llars del Seminari van acollir 68 persones de 19 famílies l’any passat

Una reunió de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom. - FUNDACIÓ ENTRE TOTS I PER AL BÉ DE TOTHOM

El projecte Llars del Seminari, que gestiona la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, va acollir l’any passat 19 famílies amb 68 membres als 18 pisos de què disposa. La iniciativa va nàixer fa 10 anys impulsada pel bisbe Joan Piris amb l’objectiu de donar resposta a l’exclusió residencial que viuen moltes famílies de Lleida. En la seua memòria del 2024 recalca que l’any passat va estar “ple de dificultats motivades per diverses circumstàncies” com la denegació, per falta de pressupost, d’una ajuda pública, que els va fer “ajustar al màxim els costos i buscar nous ingressos”. Tanmateix, gràcies a entitats, entre les quals el bisbat de Lleida, patró de la Fundació, “ho aconseguim, com també a moltes persones, proveïdors i empreses que van fer donatius”.

Respecte a la tipologia de famílies, de les 19 acollides nou eren monoparentals, onze tenien dos fills, cinc en tenien un, dos amb tres fills i una família tenia quatre fills o més. Les 68 persones acollides eren d’11 nacionalitats diferents: 25 procedien d’Àfrica, 20 de Sud-amèrica, 19 d’Espanya i quatre, d’altres països europeus. La majoria d’elles van ser derivades pels serveis socials bàsics per ingressos insuficients, per viure en condicions d’infrahabitatge o perquè havien estat desnonades. Així mateix, l’entitat també va acompanyar i va ajudar els menors amb la seua escolarització. Així, l’any passat 47 van rebre reforç escolar, 21 van participar en els casalets de Setmana Santa, Nadal i estiu, uns altres 13 en altres casals i set van assistir a les colònies, amb la col·laboració de la Fundació Verge Blanca.

Entre els objectius aconseguits, destaquen la millora de la difusió del projecte, la feina per millorar la sostenibilitat econòmica de la iniciativa i el reforç de l’acompanyament a les famílies a la sortida de les Llars. En aquest sentit, assenyala que, malgrat tenir feina, han d’afrontar greus dificultats per accedir a un habitatge. Pel que fa als reptes del 2025, la Fundació apunta a la difusió de la greu situació de l’habitatge, millorar l’activitat en xarxa i les aliances amb altres grups i entitats i estudiar alternatives residencials assequibles. Sobre això, assenyala que hi ha “falta absoluta de possibilitats al mercat privat, així com d’oferta pública, per accedir a una llar digna i a l’abast de persones amb ingressos limitats”.