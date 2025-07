Lleida celebra el Dia de l’Orgull aquest dissabte amb activitats que barregen reivindicació i festa

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Lleida es prepara per viure una jornada festiva i reivindicativa aquest dissabte amb la celebració del Día de l’Orgull 2025. La capital ilerdenca acollirà diversos actes que començaran al matí amb una cerimònia institucional i culminaran amb una gran festa nocturna organitzada pel col·lectiu Colors de Ponent. Els esdeveniments inclouran manifestacions, espectacles familiars, actuacions musicals i xous de Drag Queens, convertint els carrers de la ciutat en un espai de celebració de la diversitat i els drets LGTBI+.

La jornada arrancarà a les 12:00 hores amb l’acte institucional que tindrà lloc a la plaça Paeria, on s’espera la presència d’autoritats locals i representants d’associacions LGTBI+. A la tarda, a partir de les 18:00 hores, Colors de Ponent ha convocat una manifestació que partirà des de la plaça La Pau i recorrerà les principals artèries de la ciutat fins arribar a la Pista Municipal La Panarra, on les 20:00 hores començarà la Festa de l’Orgull 2025, amb entrada lliure i gratuïta per a tots els assistents.

Programació completa del Dia del Orgullo 2025

La celebració central de l’Orgull a Lleida tindrà com a escenari la Pista Municipal La Panarra, on s’ha preparat un programa d’activitats per a tots els públics. L’actor local Manel Romeu serà l’encarregat de conduir l’esdeveniment. A les 20:00 hores, els assistents podran disfrutar de l’espectacle 'Estereotips', una proposta escènica de La Pantomina de Lili Miret que aborda de manera didàctica i entretinguda els prejudicis i estereotips relacionats amb la diversitat sexual i de gènere.

Després d’aquest espectacle familiar, la música prendrà el protagonisme amb l’actuació del grup de versions Juego de Damas, que interpretarà coneguts temes adaptats per a l’ocasió. A continuació, el públic podrà disfrutar de l’espectacle Drag Queen protagonitzat per les artistes Baby Jade i Maria Espetek, dos referents de l’escena drag local.

Per tancar la vetllada, la DJ lleidatana Arca de Noe s’encarregarà de mantenir l’ambient festiu fins el final de la celebració amb una sessió musical que farà ballar tots els assistents. Durant tota la festa, els participants tindran a la seua disposició un servei de barra, així com la possibilitat d’adquirir menjar proporcionat per l’organització Colors de Ponent.

Què és el Día de l’Orgull LGTBI+?

El Día de l’Orgull LGTBI+ commemora els disturbis d'Stonewall, ocorreguts a Nova York el 28 de juny de 1969, quan un grup de persones LGTBI+ es va enfrontar a una batuda policial al bar Stonewall Inn. Aquest esdeveniment va marcar l’inici del moviment modern pels drets LGTBI+ a nivell mundial.

A Espanya, les primeres manifestacions de l’Orgull van tenir lloc el 1977, després de la caiguda de la dictadura franquista, i des d’aleshores s’han convertit en una cita anual imprescindible per reivindicar la igualtat de drets i celebrar la diversitat. Cada any, ciutats grans i petites de tota la geografia espanyola se sumen a aquesta celebració amb actes institucionals, manifestacions i festes.