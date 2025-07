Tàrrega i Balaguer reivindiquen experiències del col·lectiu LGBTI+

Desfilada colorista per celebrar l’Orgull de Pople a la capital de l’Urgell. - GENERALITAT

Tàrrega va celebrar ahir una nova edició de l’Orgull de Pople reivindicant els drets i les llibertats del col·lectiu LGTBIQ+ amb una desfilada colorista pel centre de la ciutat. La festa, que es va celebrar per commemorar el Dia de l’Orgull LGTBIQ+ (28J), va estar presidida per Nana Honorata, la drag queen Àlex Marteen i diferents figures del bestiari popular local. A la plaça dels Àlbers va tenir lloc la lectura del manifest a càrrec d’Anna Giribet, directora artística de FiraTàrrega, centrat a normalitzar i visibilitzar tots els tipus de famílies possibles. L’Orgull de Pople va continuar amb les actuacions de la cupletista Glòria Ribera de Guissona, la drag queen Àlex Marteen i la monologuista Nessa Molina. També es va celebrar una cursa de talons.

Per la seua part, a Balaguer, l’acte institucional amb motiu del Dia de l’Orgull va tenir lloc ahir a la seu del consell de la Noguera, i va comptar amb la presència de la secretària d’Igualtat del departament d’Igualtat i Feminisme, Georgina Pol. Durant la commemoració, es va projectar el curtmetratge Veus que fan memòria, que repassa diverses experiències de diversitat a Ponent en el context del franquisme. També va tenir lloc un diàleg en el qual la muralista Txus Montejano i la galerista Roser Xandri van abordar l’art com a eina de transformació social sota la mirada de dones lesbianes, així com una lectura dramatitzada de poemes de Maria-Mercè Marçal.