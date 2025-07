La vaga de jutges seria il·legal, segons el CGPJ

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va acordar ahir per unanimitat que l’exercici del dret de vaga de jutges no té, de moment, suport normatiu i, per tant, “no procedeix tenir per anunciada” la vaga convocada per cinc de les set associacions judicials i fiscals (excepte les progressistes) la setmana vinent (de l’1 al 3 de juliol). La convocatòria arribava després de la concentració prevista demà en contra dels projectes legislatius que reformen l’accés a la carrera i l’estatut del Ministeri Fiscal. Fonts de l’òrgan de govern dels jutges van informar d’aquest punt de l’acord adoptat pel CGPJ i, en conseqüència, van determinar que el Consell no pot fixar serveis mínims.

Respecte a possibles sancions als magistrats que secundin l’aturada, sense estar contemplada en la llei, fonts jurídiques es remeten als antecedents de les vagues convocades des del 2019 en les quals en cap cas no es va produir aquest tipus de càstigs. El ministeri de Justícia va sol·licitar al CGPJ que es pronunciï sobre la legalitat d’aquesta vaga, com va fer el febrer del 2009, 2012 i 2013, quan va resoldre que els jutges no tenen dret a aquesta mesura de protesta.

El grup parlamentari Sumar va criticar ahir la vaga perquè assegura que té un “clar component polític” i pretén exercir “pressió” contra el parlament.