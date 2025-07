Artur Mas lidera un any més les despeses dels expresidents de la Generalitat amb 41.877 euros

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

Artur Mas continua sent l’expresident de la Generalitat que més recursos destina a la seva oficina, amb una despesa de 41.877 euros el 2024, tot i haver reduït 3.000 euros respecte a l’any anterior. Segons les dades del portal de Transparència consultades per l’ACN, cap dels expresidents ha incrementat despeses aquest any i, de fet, tots han retallat costos en major o menor mesura. Mas manté el primer lloc en despesa, seguit per José Montilla amb 33.879 euros i Pere Aragonès, que en els seus primers quatre mesos com a expresident n’ha destinat 18.160 per posar en marxa la seva oficina.

Per la seva banda, Carles Puigdemont ha registrat el mínim històric des que va obrir la seva oficina el 2018, amb només 2.862 euros gastats el 2024, una caiguda de més de 15.000 euros respecte a l’any anterior. Aquesta reducció s’explica per la baixa mèdica de set mesos del responsable de l’oficina, Josep Lluís Alay, fet que va limitar l’activitat. Tot i això, Puigdemont va fer algun desplaçament, com el viatge a Barcelona l’agost passat amb motiu del ple d’investidura de Salvador Illa, abans de tornar a Brussel·les.

Pel que fa a Montilla, gairebé 34.000 euros del pressupost s’han destinat principalment a seguretat i a mantenir la seva pàgina web i arxius documentals. Torra, en canvi, ha reduït les despeses en uns 5.000 euros fins a 15.763, repartides entre seguretat i despeses ordinàries. Aragonès ha centrat el seu pressupost inicial en el disseny de la web, seguretat i formació.

En paral·lel, Pasqual Maragall, afectat per Alzheimer, rep una aportació directa del Govern per atendre necessitats bàsiques, que va ser de 42.350 euros el 2024, amb despeses corrents declarades de 3.670 euros. Jordi Pujol, per la seva part, continua sense oficina ni dotació des del 2014, quan va renunciar-hi després de confessar que la seva família tenia fons no regularitzats a l’estranger.