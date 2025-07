El Maria-Mercè Marçal viatja a Eivissa

Publicat per Sergi Caufapé Creat: Actualitzat:

L’eivissenca Jèssica Ferrer Escandell va ser la guanyadora de la 27a edició del Premi de Poesia Maria-Mercè Marçal, que convoca el Consell Comarcal del Pla i la gala del qual es va celebrar ahir, per primera vegada, a Ivars d’Urgell. De fet, l’espai escollit va ser Can Salvadó, abans Cal Tous, la casa on l’escriptora (1952-1998) va passar la infància. L’exoesquelet, el poemari premiat, va ser presentat sota el pseudònim de Llagosta i és una reflexió sobre els vincles i la identitat. Ferrer Escandell (1993) és graduada en Filologia Catalana i va ser professora a la Universidade de São Paulo i Eivissa. És autora de Som aquí i Fissures, i ha traduït el poeta gallec Lois Pereiro. També va ser autora resident en la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature (Montricher, Suïssa) i membre de Ses Honorables Virtuts Il·lògiques, duo de poesia escènica i música, així com cofundadora de Revista078.

El president del Consell, Carles Palau, va agrair l’àmplia participació i va destacar el fet que la gala “se celebra a la casa de la poeta, amb un jurat 100% femení, la guanyadora és una dona i és la segona edició amb més obres presentades. La vida del premi està més que assegurada amb el nou enfocament”. El jurat del premi va estar format per Mireia Calafell, Teresa Pascual, Blanca Llum Vidal, Laia Martínez López i Teresa Colom.