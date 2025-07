Memòria, lluita, denúncia i orgull

Publicat per AZU M.G. Creat: Actualitzat:

Més d’un centenar de persones es van manifestar ahir a Lleida des de la plaça de la Pau sota el lema Orgulloses, crítiques i diverses i A Ponent també batega l’orgull, per celebrar el Dia LGTBIQ+ i reivindicar els drets del col·lectiu. En un any marcat per l’augment de les agressions i els discursos d’odi, la marxa, encapçalada per l’associació Colors de Ponent, va recórrer els carrers de la ciutat finsa arribar a la Panera, on es va llegir un manifest. “L’orgull és lluita, és memòria, és denúncia, és festa i és futur”, va dir Maribel Sáez, presidenta de l’associació, recordant que encara avui “ hi ha persones expulsades de casa per estimar, per ser, per existir”. En el manifest, Colors de Ponent va criticar que la LGTBI-fòbia continua molt present, malgrat que adopta “noves formes”: a les escoles quan “censuren llibres sobre diversitat”, als centres de salut al no respectar-se “els nostres pronoms” i sentir-se “jutjades per les nostres pràctiques”, o en els llocs de treball a l’haver de callar “qui som”. Van alertar que als pobles la solitud i la por “encara guanyen terreny”. Hi va haver un emotiu record cap a les víctimes d’agressions a Cervera, la Seu, Balaguer, Lleida i tantes altres”. I van emfatitzar que l’orgull no és només la celebració d’“un dia” sinó una forma constant de “resistir, cuidar i construir comunitat”, va concloure Maribel Sáez. Al matí hi va haver un acte institucional a la plaça Paeria.

Marxa massiva a Budapest pel col·lectiu i contra Orbán

La comunitat LGTBIQ+ va desafiar ahir a Budapest la prohibició del primer ministre hongarès Viktor Orbán de celebrar l’Orgull amb una manifestació massiva per tota la ciutat. Malgrat la nova llei modificada el març passat que nega el dret de protesta al col·lectiu i l’amenaça de l’extrema dreta, desenes de milers de persones van desfilar durant hores pacíficament amb actitud festiva però reivindicativa i amb molts cartells denunciant la deriva autoritària d’Orbán.

En suport al col·lectiu també hi va participar la vicepresidenta del Govern espanyola Yolanda Díaz, el ministre de Cultura Ernest Urtasun, així com una delegació del Parlament de Catalunya (PSC, Junts, ERC i comuns) i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre desenes d’eurodiputats i entitats de drets humans de tot Europa. L’alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, s’arrisca a anar a la presó per acollir la marxa de l’Orgull. Hongria va modificar el març passat la llei sobre el dret de reunió per “prohibir assemblees que vulnerin” la llei de “protecció a la infància”, és a dir, les protestes o reunions públiques del col·lectiu LGTBIQ+. Diversos diputats i dirigents polítics han criticat la Comissió Europea per mantenir un perfil baix i han lamentat que encara no hagi obert un procediment d’infracció a Hongria per negar el dret de protesta al col·lectiu LGTBIQ+.