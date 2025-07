Un total de 383 parelles de Lleida han contret matrimoni igualitari

Publicat per AZU M.G. Creat: Actualitzat:

Un total de 383 parelles del mateix sexe han contret matrimoni igualitari a la província de Lleida des del juliol del 2005, quan es va aprovar la llei que ho permet. S’han registrat 193 matrimonis entre dones i 190 entre homes. Quan es compleixen 20 anys de la llei de matrimoni entre persones del mateix sexe a Espanya, una conquesta històrica per als drets civils i un gran avenç en termes d’igualtat legal, el col·lectiu LGTBIQ+ denuncia que encara queda molt per fer. Maribel Sáez, presidenta de l’associació Colors de Ponent, recorda que en la seua generació moltes parelles del mateix sexe es van veure obligades a casar-se per poder exercir drets bàsics com la filiació. “La meua exdona i jo ens vam casar perquè si no la nostra filla només podria portar els meus dos cognoms. Això en les parelles heterosexuals no passa”, declara. Malgrat el reconeixement legal, Sáez explica que l’odi envers el col·lectiu s’ha incrementat en els últims anys. “Per cada pas endavant que fem, també en fem un cap a enrere. El discurs de l’odi ha augmentat i ens espanta”, afirma. Alerta que “estem pendents de perdre més drets que de guanyar-los”.

Les dades del Servei d’Atenció Integral (SAI) a Lleida revelen que les denúncies “formals” continuen sent “mínimes”, i des de Colors de Ponent asseguren que no és un reflex de la realitat. “Vam acompanyar una víctima d’agressió que ho demostrava amb un informe mèdic i va acabar abandonant el procés per la victimització rebuda. Vam sortir molt enfadats. Amb tot el que hem patit ens trobem també traves als jutjats”, denuncien.

Aquest any, el col·lectiu celebra l’Orgull més reivindicatiu que mai. Subratlla que aquest odi ha afectat especialment a les persones trans: exclusió social, violència, incomoditat i desconeixement. Reivindica més formació i sensibilització en els serveis de sanitat i als cossos de seguretat. Colors de Ponent ofereix sessions de formació a les administracions i a col·legis de Primària i instituts per crear un “vincle” i intentar aconseguir “una Lleida més inclusiva”.

Augmenten les agressions al col·lectiu

Les agressions es registren al Servei d’Atenció Integral (SAI) com a denúncies o incidències (se solucionen per mediació) per incompliment de lleis o discriminacions que passen en centres escolars, al Registre Civil, Estrangeria o centres de treball i lleure, entre altres. Segons el SAI el 2023, hi va haver una denúncia i 9 incidències, en 2024, 14 denúncies i 4 incidències, i el 2025, hi ha registrades 2 denúncies.

Brutal pallissa grupal a un jove de Cervera

El 31 de maig passat un jove va patir una brutal agressió homòfoba quan es trobava a l’exterior d’una discoteca a Cervera. Segons va explicar, un grup de joves el van començar a insultar i finalment el van agredir físicament a la sortida d’un altre bar on la víctima va intentar sol·licitar ajuda. Va patir ferides greus. Dos individus van ser arrestats i un dels agressors ja havia estat denunciat anteriorment, segun fonts policials.