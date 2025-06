Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els tres dies de celebracions a Venècia del casament del fundador d’Amazon, Jeff Bezos, i l’expresentadora Lauren Sánchez van acabar ahir a la nit amb un ball de màscares a l’Arsenale, sense un concert de Lady Gaga i amb protestes per l’esdeveniment a càrrec dels activistes de No hi ha espai per a Bezos, que es van manifestar per la ciutat.