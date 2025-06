Guissona llueix la tradicional Enramada

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Sota un sol de justícia i el termòmetre vorejant els 38 graus, Guissona va reviure ahir diumenge al migdia una de les tradicions més ancestrals d’aquest municipi de la Segarra, l’Enramada de Corpus. Els protagonistes de la festa van ser, com és habitual, els més petits de la localitat que van portar la seua ofrena des de l’església de Santa Maria fins a les Fonts del Poble per retre homenatge a la Mare de Déu de la Salut, que presideix aquest espai.

Primer els petits van portar les ofrenes fins a l’església perquè fossin beneïdes en el transcurs de la missa. Com marca la tradició, els nens van transportar safates engalanades de colors i al centre l’ofrena, coques de sucre, que després de la presentació a la Verge es van repartir entre els nombrosos assistents, tot i que aquest any n’hi havia menys del que és habitualment per la forta calor (Catalunya va viure ahir la segona jornada de la primera onada de calor d’aquest estiu). Per la seua part, les nenes van portar cistelles de vímet adornades amb pètals de flors i papers de colors.

A l’arribar tota la comitiva a la font, les petites van fer volar els pètals i els papers per sobre dels caps de la gent i es van omplir les fonts de color sota l’atenta mirada del públic i de nombroses càmeres que van voler immortalitzar el moment.

Durant l’itinerari entre l’església i les Fonts i els Safareigs de Guissona, els enramaires van estar acompanyats per quatre gegants, entre els quals hi havia el Piteu i la Llúcia, les Arquets de Tàrrega, que prèviament van oferir una demostració a la plaça Major, i la Cobla Vents de Riella, que també va ser l’encarregada d’amenitzar les sardanes amb les quals es va posar fi a la festa.

Els enramaires van dedicar tota una setmana prèvia a preparar la presentació de les safates i les cistelles de vímet.