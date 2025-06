El poble del Pirineu de Lleida que té un restaurant amb un Solete Repsol on es pot menjar per menys de 35 euros

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Al cor del Pirineu lleidatà es troba el petit poble d’Isavarre, una joia amagada que, malgrat la seua reduïda mida, ha aconseguit posicionar-se al mapa gastronòmic nacional gràcies al restaurant Nabiu, recentment reconegut amb un Solete Repsol. Aquesta distinció, atorgada per la prestigiosa guia gastronòmica, ha posat en el focus a aquesta localitat del municipi d’Alt Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà, que antigament pertanyia al municipi de Sorpe.

Situat a 1.092,6 metres d’altitud, a l’esquerra de la Noguera Pallaresa i a la dreta del Barranc de Buixerri, Isavarre conserva l’encant dels pobles tradicionals del Pirineu català. La seua història es remunta a l’any 1064, quan mitjançant una conveniència entre els comtes de Pallars, Artau I i Ramon VI, es va establir que aquesta vil·la passaria a formar part del Pallars Sobirà. Durant tota l’Edat Mitjana, Isavarre va estar vinculat al monestir de Santa Maria de Gerri, mantenint la seua independència municipal fins 1846, any en què, juntament amb Borén, es va agregar a Sorpe.

El restaurant Nabiu , un referent gastronòmic al Pirineu

El restaurant Nabiu, guardonat amb un prestigiós Solete Repsol, ha sabut combinar la cuina tradicional pirinenca amb tocs d’innovació, utilitzant productes locals de primera qualitat. La seua carta ofereix des de plats típics de la zona fins proposades més avantguardistes que sorprenen al comensal.

Entre les seues especialitats destaquen les fondues de formatge, elaborades amb varietats locals com el Costa Negra Fumat de Tros de Sort o el Tou de Til·lers amb tòfona. També són imprescindibles plats com els raviolis de ceps amb salsa de tòfona i formatge de Casa Mateu, o l’hamburguesa 100% de vedella Bruneta ecològica. Els amants del peix poden disfrutar d’un exquisit bacallà confitat amb patata al pil pil, mentre que els carnívors tenen opcions com l’entrecot de vedella Bruneta ecològica amb verdures rostides o els peus de porc cruixents.

Els menús degustació del Nabiu són una altra de les seues grans apostes, oferint experiències completes que inclouen fondue o raclette tradicional suïssa, precedides d’entrants com amanides o raviolis de pera amb formatge blau, i culminades amb postres casolanes. Tot això, acompanyat d’una cuidada selecció de vermuts i cerveses artesanes que complementen a la perfecció cada plat.

Els menús degustació representen una excel·lent oportunitat per conèixer la proposta gastronòmica del Nabiu de manera integral. El Menú Fondue, a 32 euros per persona, inclou amanida o raviolis de pera amb formatge blau, fondue de formatge a elegir, fondue de xocolate o iogurt, aigua i cafè. Per la seua part, el Menú Raclette, a 36 euros per persona, ofereix amanida, paté de forn amb chutney de ceba, raclette tradicional suïssa, gelat o iogurt, aigua i cafè.

Patrimoni històric i cultural d’ Isavarre

Més enllà de la seua oferta gastronòmica, Isavarre compta amb un ric patrimoni històric que mereix ser visitat. Destaca especialment l’església parroquial de Sant Llorenç, una construcció del segle XII que, malgrat haver estat modificada amb el pas del temps, conserva elements originals de gran valor com una portalada amb arquivoltes, similar a les de Sant Joan d’Isil, Sant Lliser d’Alós d’Isil i Sant Martí de Borén.

A l’interior de l’església es conserven dos piles de pedra decorades, una de baptismal i una altra de destinada a contenir els Sants Olis. Originalment, el temple estava decorat amb pintures murals romàniques que actualment es troben repartides entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona), el Museu Diocesà d’Urgell (La Seu d’Urgell) i el Toledo Museum of Art (Ohio, Estats Units).

Entorn natural i llocs d’interès propers

L’entorn natural que envolta Isavarre és un dels seus atractius més grans, oferint paisatges de muntanya d’extraordinària bellesa. La localitat està situada als peus de l’extrem sud-oest del Serrat del Broncal, proporcionant unes vistes panoràmiques excepcionals de la comarca del Pallars Sobirà.

Els visitants que s’atansin a Isavarre tenen l’oportunitat de realitzar diverses excursions pels voltants. Una de les més recomanables és un recorregut de vuit quilòmetres que permet visitar diferents poblacions per l’antic camí que les comunicava. Aquesta ruta parteix d’Àrreu, passa per Borén i continua cap al municipi d’Esterri d’Àneu. Uns metres més amunt de Borén es pot contemplar un pont romànic d’un sol ull sobre la Noguera Pallaresa.

Altres llocs d’interès propers inclouen l’Església de Sant Lliser d’Alós d’Isil, el Pont d’Alós, l’Església de Sant Joan de Gil o d’Isil, el Pont d’Isil o Pont d’en Gil, el Pont romànic de Borén, el Conjunt monumental de Son amb la Torre de les hores, el Conjunt arqueològic de València d’Àneu, la Casa de la Senyora i l’Església parroquial de Sant Andreu a València d’Àneu.

Com arribar a Isavarre ?

Isavarre es troba a la comarca del Pallars Sobirà, a la província de Lleida, a uns 260 quilòmetres de Barcelona i 160 de la ciutat de Lleida. Per arribar amb cotxe des de Barcelona, s'ha d'agafar l’A-2 direcció Lleida, continuar per la C-13 cap a Sort i finalment seguir les indicacions cap a Esterri d’Àneu i Alt Àneu. El trajecte dura aproximadament 3 hores i mitja.