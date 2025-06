Sánchez respecta la presó provisional dictada contra Santos Cerdán i defensa la resposta “contundent” del PSOE

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que “respecta la justícia i la seva feina” preguntat per la presó provisional dictada aquest dilluns contra per l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán per la comissió de "suposats delictes d'integració en organització criminal, suborn i tràfic d'influències". “Ara és moment de la justícia i és la justícia qui ha de dirimir quines són les responsabilitats que pugui tenir en aquest cas Santos Cerdán”, ha dit en una roda de premsa amb el secretari general de l’ONU a Sevilla. A més, ha promès “màxima col·laboració” amb la justícia en aquest cas. Des del punt de vista polític, Sánchez ha defensat que el PSOE va actuar “amb contundència” davant del cas Cerdán.

“Una posició distinta d’altres organitzacions polítiques que no assumeixen cap mena de responsabilitat”, ha afirmat.