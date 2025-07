Cinc espectaculars piscines naturals a Lleida per combatre l’onada de calor d’aquest estiu

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de l’estiu de 2025 i les temperatures en ascens, les piscines naturals de Lleida es presenten com a alternatives excepcionals per combatre la calor. Aquests enclavaments naturals, formats per l’acció mil·lenària de l’aigua sobre la roca, ofereixen espais únics on refrescar-se mentre es gaudeix de paisatges espectaculars. La província lleidatana amaga veritables tresors aquàtics en forma de gorgs que combinen aigües cristal·lines, entorns naturals privilegiats i rutes senderistes accessibles per a tota mena de públics.

Des de l’impressionant Forat de Bulí fins el menys conegut Barranc del Bosc, aquests cinc espais naturals representen opcions perfectes per als qui busquen escapar-se de la bullícia urbana i les piscines convencionals.

Per als amants de la naturalesa i el turisme actiu, aquests espais representen destinacions ideals per a excursions de mig dia o jornades completes, combinant senderisme, bany i contemplació de la naturalesa. Alguns requereixen certa preparació física i equipament adequat, mentre d’altres resulten perfectament accessibles per a famílies amb nens. En tots els casos, es recomana respectar l’entorn natural, evitar deixar residus i seguir les indicacions de seguretat per preservar aquests espais únics del patrimoni natural lleidatà.

Forat de Bulí : una joia amagada al riu Rialb

El Forat de Bulí constitueix una de les piscines naturals més impressionants de tota la província de Lleida. Ubicat en el curs del riu Rialb, aquest enclavament destaca per la seua peculiar formació. L’excursió per arribar fins aquest punt té una durada aproximada de 3 hores en total, però l’esforç val absolutament la pena per les vistes i experiències que ofereix al visitant.

El recorregut recomanat comença en el Barranc de Mas Barrat, que comunica directament amb el riu Rialb. Durant la ruta, els excursionistes poden desviar-se per a disfrutar de diferents basses naturals que apareixen al llarg del camí. La transparència de les aigües permet apreciar amb claredat les pedres blanques del llit del riu, creant un efecte visual realment captivador.

Per accedir al Forat pròpiament dit, és imprescindible introduir-se a l’aigua, per la qual cosa es recomana anar-hi preparat amb calçat adequat i roba de recanvi.

Forat d’Abella - El Foradot : tranquil·litat en estat pur

Entre totes les opcions disponibles a la província, el Forat d’Abella destaca per ser un dels enclavaments menys freqüentats però més idíl·lics. Per arribar a aquest racó amagat, cal dirigir-se primer al poble d’Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà, i seguir posteriorment el curs del riu Abella.

És important anar ben equipat, ja que part del recorregut transcorre pel mateix curs del riu, la qual cosa pot resultar relliscós en alguns trams. La ruta completa, incloent anada i tornada sense parades, té una durada aproximada de 3 hores.

Tot el recorregut ofereix vistes espectaculars de l’entorn natural, però el premi final és arribar al Forat d’Abella, on la satisfacció del caminant és màxima. La tranquil·litat del lloc, combinada amb la bellesa del paisatge i la refrescant presència de l’aigua, converteixen aquest enclavament en una opció perfecta per als qui busquen allunyar-se de la bullícia turística.

Barranc de Merea : una cascada accessible per a tota la família

El Barranc de Merea representa una altra de les joies naturals imprescindibles en qualsevol ruta per les piscines naturals lleidatanes. Ubicat a prop del petit poble de Merea, a la comarca del Pallars Jussà, aquest enclavament resulta sorprenentment accessible malgrat la seua espectacularitat.

Per arribar fins l’atrotinada, cal dirigir-se a poc més d’un quilòmetre del poble, en direcció a Gramenet, fins trobar un petit pont que travessa el riu de Conques. Una vegada travessat, un panell informatiu marca l’inici de la ruta cap al Barranc de Merea. El trajecte a peu des d’aquest punt és de tot just 20 minuts, el que converteix aquesta excursió en una opció perfecta per a famílies amb nens o persones amb menor preparació física.

El principal atractiu d’aquest lloc és el Salt de Merea, una impressionant cascada d’aproximadament 10 metres d’altura que ha format diverses piscines naturals a la base. Encara que no es tracta d’un dels enclavaments més coneguts de la zona, la pau que transmet l’entorn i la possibilitat de refrescar-se en un ambient d’absoluta tranquil·litat compensen àmpliament l’esforç de descobrir-ho.

Barranc del Forat de Bóixols : el naixement del riu Rialb

També a la comarca del Pallars Jussà es troba l’espectacular Forat de Bóixols, un lloc fascinant pertanyent al poble homònim, que forma part del municipi d’Abella de la Conca. Aquest enclavament té especial rellevància per constituir el naixement del riu Rialb, la qual cosa li confereix característiques úniques que ho fan especialment atractiu per als visitants.

L’accés a aquest gorg requereix dirigir-se primer a Coll de Nargó i des d’allà continuar en direcció cap a Isona. En arribar al poble de Bóixols, els visitants poden estacionar el vehicle i localitzar fàcilment la senyalització que marca l’inici del sender cap al barranc, situat a només 10 minuts a peu des de l’entrada del poble.

Es tracta d’una excursió relativament senzilla i ràpida, encara que alguns trams presenten certa dificultat. En aquests punts, hi ha elements auxiliars com cordes i cadenes que faciliten considerablement el descens. Una vegada superats aquests obstacles, l’excursionista arriba a la zona més atractiva: el Forat de Bóixols pròpiament dit, on és possible descansar i disfrutar d’un bany refrescant en un entorn natural privilegiat.

Barranc del Bosc : una ruta circular amb vistes espectaculars

Per completar aquest recorregut per les piscines naturals lleidatanes, el Barranc del Bosc ofereix una experiència una mica diferent de la resta. En aquest cas, es proposa un itinerari circular d’11 quilòmetres que, a més de permetre conèixer el mateix barranc, brinda l’oportunitat de descobrir l’impressionant congost de Terradets, també a la comarca del Pallars Jussà.

Aquesta excursió té una durada aproximada de mig dia, la qual cosa la converteix en una opció perfecta per dedicar-li un matí o una tarda. El primer tram del recorregut consisteix a vorejar el pintoresc pantà de Cellers, després de la qual cosa comença pròpiament el camí cap al Barranc del Bosc.

Les vistes durant aquest segment de l’itinerari són veritablement espectaculars, amb la imponent Roca Regina dominant el paisatge i oferint perspectives fotogràfiques de gran bellesa. El contrast entre les parets rocoses, la vegetació circumdant i el curs de l’aigua converteix aquest enclavament en un espai natural de primer ordre per als amants del senderisme i els banys en entorns naturals.

Les piscines naturals com a alternativa sostenible al turisme tradicional

Aquests cinc enclavaments representen només una mostra del ric patrimoni natural que ofereix la província de Lleida en termes d’espais aquàtics. En un context de creixent preocupació per la sostenibilitat i l’impacte ambiental del turisme massiu, aquests gorgs constitueixen alternatives respectuoses amb el medi ambient per a disfrutar d’activitats recreatives durant els mesos estivals.

Les autoritats locals i els experts en turisme sostenible recomanen, no obstant, seguir certes pautes per garantir la preservació d’aquests espais naturals únics. Entre les recomanacions destaquen no deixar residus, respectar la flora i fauna local, evitar l’ús de sabons o detergents a les aigües, i no superar la capacitat de càrrega d’aquests entorns fràgils.

Per a l’estiu de 2025, amb previsions que apunten a temperatures superiors a la mitjana històrica a Catalunya, aquests espais naturals es perfilen com a destinacions ideals per als qui busquen combinar naturalesa, aventura i refrescants banys en entorns poc massificats i d’extraordinària bellesa paisatgística.