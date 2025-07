La lectura es trasllada a les piscines

Les piscines municipals d’Agramunt tenen des d’ahir una bibliopiscina gestionada a través de la biblioteca municipal Guillem Viladot. Montserrat Grau és la monitora encarregada del servei aquest estiu i va explicar a SEGRE que “l’objectiu és aprofitar també l’espai de les piscines per fomentar la lectura i la cultura en general entre els més petits, els joves i els adults”. Grau va destacar que a la bibliopiscina d’Agramunt hi ha molts contes, llibres, revistes i diari, així com jocs de taula, llapis de colors, folis en blanc i altres amb dibuixos ja impresos per acolorir. També va apuntar que “si algun banyista té una demanda específica, la demano a la biblioteca i la portem” alhora que va indicar que “cada setmana renovem el material per fer-lo més atractiu”. L’horari de la bibliopiscina d’Agramunt és de dilluns a divendres de 17.30 a 20.00 hores des d’ahir fins al proper 29 d’agost. La bibliopiscina compta amb una caseta de fusta que es pot tancar on guarden tot el material i en la qual s’ha d’entrar sense estar moll per assegurar que es mantingui en bon estat i en un petit espai de la gespa amb tanques s’instal·len diverses taules amb cadires. Aquest servei ja s’ha convertit en un clàssic de l’estiu a la capital del Sió.

La d’Agramunt és una de la vintena que estaran disponibles aquest estiu a les comarques lleidatanes. També s’ubicaran a les places. Així, la campanya d’aquest any estarà a Àger, Aitona, l’Albagés, Albesa, Alguaire, Almenar, Belianes, Bell-lloc d’Urgell, Bellver de Cerdanya, Castelldans, Juneda, Linyola, Salardú (Naut Aran), el Pont de Suert, Puigverd de Lleida, Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Tàrrega, Vielha i Vinaixa.

A les comarques de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Sobirà , el bibliobús Pere Quart que funciona al llarg de l’any com a servei itinerant, al juliol estaciona al Pla de Sant Tirs, Rialp, Llavorsí, Ribera de Cardós, Espot, Escaló, Gerri de la Sal, Salàs de Pallars, Isona, Talarn, la Plana de Mont-Ros, la Torre de Capdella, Vilaller i Barruera.

D’altra banda, a les Garrigues i el Segrià, el bibliobús passarà per Massalcoreig, l’Albi, Almatret, Alcanó, Albatàrrec, Artesa de Lleida, el Soleràs, Montoliu de Lleida, Sudanell i Vilanova de la Barca.

Més de cent punts a Catalunya, com places i mercats

En el conjunt de Catalunya, hi haurà 114 biblioteques d’estiu repartides per tot el territori. També hi haurà serveis en una varietat d’emplaçaments singulars com places, mercats, llacs, parcs o terrasses, la qual cosa permet arribar a un públic més ampli i adaptar-se a cada localitat.

En aquests punts de lectura estiuencs, els usuaris poden disfrutar d’un fons seleccionat per a totes les edats, amb una aposta per les novetats i la literatura d’imaginació. Hi ha una àmplia selecció de diaris, revistes, còmics, contes i novel·les. A banda de la consulta, també s’ofereixen serveis com per exemple el préstec de documents i la possibilitat de fer-se el carnet de la biblioteca. Al juliol també estan disponibles els clubs de lectura virtuals, en els quals els lectors poden intercanviar experiències sobre la lectura de llibres i es fan a través de la plataforma Tellfy i a Biblio Digital. També els grups #Fanàtics.