Les Escoles Especials, “un orgull per a la Diputació”

El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat de la vicepresidenta i diputada responsable de les Escoles Especials, Rosa Pujol: del director de les Escoles Especials, Jordi Botargues, i de la padrina de la promoció, l’exprofessora Rosa Mazarico, van participar ahir en l’acte d’entrega dels diplomes a cinc alumnes de les Escoles Especials de la Diputació del curs 2024-2025.

Durant la celebració, Talarn es va adreçar als alumnes remarcant que “sou el cor i l’ànima d’unes escoles especials que són, sens dubte, un orgull per a la diputació de Lleida i per a tot el territori. Gràcies també pel treball que feu cada dia”. Així mateix, va destacar la tasca del personal educador assenyalant que “tots vosaltres feu possible que aquest model educatiu, inclusiu i de gran qualitat en la formació integral de persones especials sigui una realitat i funcioni”. Així mateix, va voler mostrar el seu agraïment a les famílies. “Sabem que el vostre suport, implicació i amor cap als nens i nenes són fonamentals per fer créixer aquestes escoles amb dignitat, alegria i amb tot un futur al davant”, va assenyalar. També es van entregar diplomes i certificats del programa de Diversificació Curricular Transició a la Vida Adulta i de Tèxtil i Confecció.

Les Escoles Especials celebren aquest any el 25 aniversari del seu trasllat al complex de la Caparrella.