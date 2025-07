El servei Copernicus alerta que les onades de calor seran "més freqüents", "intenses" i "extenses" pel canvi climàtic

Grans i petits es refresquen a les piscines de Cappont de Lleida per fer front a la calor

Copernicus, el servei de vigilància terrestre de la UE, alerta que les onades de calor seran "més freqüents, més intenses" i afectaran zones geogràfiques "més extenses" a causa del canvi climàtic, segons ha assegurat Samantha Burges, responsable estratègica de clima dins el servei. De fet, els experts segueixen de prop l'onada de calor, que ha portat temperatures molt superiors a les habituals per finals de juny i seguiran així els pròxims dies. Burges afirma que milions d'europeus estan exposats a un "elevat estrès tèrmic". Diverses zones de països com Espanya, França, Itàlia, Grècia i, fins i tot, Suïssa, Alemanya o Bèlgica estan en alerta per les temperatures "més típiques dels mesos de juliol i agost".

En la mateixa línia, el cap d'avaluació al servei Copernicus, Matthieu Chevallier, ha destacat la importància dels serveis meteorològics nacionals a l'hora "d'orientar les autoritats nacionals i a responsables" de les respostes davant la situació. També ha destacat el suport de Copernicus amb productes com l'Índex de Previsió Extrema que ajuda a "prendre decisions crítiques" dins un marc temporal a mig termini de 3 a 5 dies.

En aquest sentit, el Centre Europeu de Predicció Meteorològica a Mig Termini (ECMWF per les seves sigles en anglès), agent clau dins de Copernicus continuarà fent un seguiment, i està previst que el 8 de juliol publiquin el butlletí climàtic mensual, amb noves anàlisis.

Temperatures rècord

En la nota publicada aquest dimarts, Copernicus destaca rècords que s'han assolit en algunes zones de l'Estat, com per exemple els 46 graus que ha registrat el servei nacional Aemet a Huelva.

Al llarg d'aquests dies, segons dades de Meteocat analitzades per l'ACN, el centre de Barcelona no ha baixat dels 20 graus en tot el juny, i onze de les nits han estat tòrrides, és a dir, que han superat els 25 graus centígrads.