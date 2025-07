Tallers científics per fomentar vocacions entre els joves

Atansar la investigació biomèdica als més joves i despertar vocacions científiques, sobretot entre les noies, són els objectius del programa d’educació científica IRBLleida-Fundació La Caixa, que aquest any arribarà a la cinquena edició. Inclouen l’organització de catorze tallers científics, sis ajuts a estudiants de Batxillerat per a una estada a l’IRBLleida, la Nit de la Recerca del proper 19 de setembre, el taller Petits herois i heroïnes, grans científics i científiques per a nens i nenes ingressats a l’Arnau de Vilanova i l’organització de xarrades en biblioteques i ateneus de Ponent. Aquestes dos últimes activitats s’han incorporat a la cinquena edició.

En el programa del projecte s’inclou el taller Explorant el món de la recerca, que té el doble objectiu de fomentar vocacions científiques entre els alumnes de 12 a 16 anys i donar a conèixer la investigació biomèdica en benefici de la població. En aquest sentit, la investigadora de l’IRBLleida Maria Alba Sorolla Bardaji, del Grup d’Investigació de Biomarcadors en Càncer (GReBiC), va explicar ahir a SEGRE que aquesta iniciativa pretén “donar a conèixer la ciència amb un llenguatge més senzill i accessible per a tots els públics” i que el seu principal públic són alumnes i alumnes de Primària i Secundària, encara que també més petits, de fins i tot 3 anys, i les seues famílies. “En la Nit de la Recerca contactes amb un públic familiar, que gaudeix de la ciència de forma pràctica”, va destacar, i va afegir que activitats com la que fan per a nens ingressats a Pediatria de l’Arnau “també ajuden a portar la ciència a llocs on habitualment no es fan iniciatives d’aquest tipus”. Així mateix, Sorolla va destacar que “cada vegada hi ha més gent que coneix la tasca que fem des de l’IRBLleida i a més ja comptem amb més de 150 empreses col·laboradores”.

Malgrat considerar que cada vegada hi ha més noies que es decanten per estudiar ciències, va assenyalar que “encara existeix un biaix de gènere i és important fer divulgació perquè sàpiguen que no han de tenir cap barrera si volen fer una carrera científica”.

En la mateixa línia, la investigadora de l’IRBLleida Mariona Pont, també membre del GReBiC, va assenyalar que aquestes iniciatives “són molt útils per fomentar vocacions, perquè vegin en primera persona com funciona un laboratori, i gaudeixin de la pràctica i no es quedin només amb la teoria”. Segons la seua opinió, “encara hi ha molta gent que no sap que des de Lleida també es fa investigació biomèdica” i va defensar que el centre investigador treballa en diferents àrees de la salut. Sobre les activitats com la Nit de la Recerca, Pont va assegurar que “són tallers es fan amb materials que poden trobar per repetir-los a casa”.

També va valorar poder despertar vocacions entre els més joves. “Just l’altre dia, en una visita a una escola, un professor em va dir que hi havia alumnes que li havien dit que volien ser científiques i això et fa il·lusió”, va explicar. “És un sector que necessita més recursos però cada vegada hi ha més alumnes que aposten per aquestes carreres, i també dones”, va remarcar. En l’edició de l’any passat, hi van participar més de 1.500 persones.