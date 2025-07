La Fuliola inicia les festes del Segar i el Batre amb tallers i demostracions

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La Fuliola va iniciar ahir els actes de les festes del Segar i el Batre, que celebren la 45a edició i van nàixer per donar a conèixer com es duien a terme les tasques al camp abans de l’arribada de la maquinària agrícola així com amb les primeres màquines, entre les quals hi havia les que es fabricaven a la fàbrica J. Trepat de Tàrrega. L’Era de la Fuliola va acollir les primeres activitats de la festa d’aquest 2025 durant la tarda i la nit. Entre aquestes hi va haver una senzilla demostració de les tasques de sega i batuda. També es va obrir l’exposició artística d’Anita Smile Art a la petita cabana i cap al tard el públic va poder disfrutar del Garga Sunset (posta de sol) amb música d’ambient, proposta que es va repetir després de l’èxit de l’any passat. A més, durant tota la tarda els més petits van poder participar en tallers de fer un paller i d’espigolar i hi va haver una demostració de construcció d’una paret amb la tècnica ancestral de la tàpia amb els Amics de l’Arquitectura Popular. La jornada va acabar amb un sopar i un concert de Tal Kual Versions.

Avui se celebrarà la jornada central de les festes amb diferents propostes com una demostració de segar amb dalla i amb tractor amb segadora.

També es podrà veure una demostració d’una màquina recol·lectora del 1945 i les tasques de batre amb la forca i amb l’ajuda del tractor.

A més es presentarà el llibre Cugula a càrrec de la seua autora, Ivet Eroles, i hi haurà un concert vermut amb Dejan Band. Una de les novetats d’aquest any és l’entrega del distintiu del Petit Batedor a tots els nens que participin en almenys cinc dels diferents tallers programats. L’objectiu és fomentar la visita del públic familiar.