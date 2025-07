Lleida ofereix 472 activitats d’estiu de tots els preus per a 14.400 nens

A l’estiu les aules tanquen les portes per donar pas a activitats d’estiu que ofereixen ajuntaments, clubs i entitats a milers de nens i adolescents i que serveixen a les famílies per conciliar millor aquestes setmanes. I és que només a la demarcació de Lleida s’estima que hi ha al voltant de mig miler d’activitats de lleure estiuenc.

L’estiu és la millor època de l’any per als més petits, però les obligacions laborals fan que sigui difícil quadrar dates per disfrutar aquests dies en família, per la qual cosa participar en casals o activitats d’estiu és una opció que malgrat implantar-se fa dècades segueix molt viva. Les ofereixen des d’ajuntaments i consells comarcals fins a entitats socials o clubs en torns de tres o cinc dies, una o dos setmanes. Prova d’això és que la direcció general de Joventut de la Generalitat té registrades fins a finals de juny un total de 472 activitats de lleure educatius per a aquest estiu a la demarcació de Lleida en què preveu que participin almenys 14.472 nens i adolescents. Els preus s’adapten a la majoria de les butxaques, ja que van des dels 38 euros als 140 euros per tanda (dos setmanes) o dels 43 als 76 € per setmana.

Tanmateix, malgrat el ventall d’activitats i tarifes, no totes les famílies poden permetre-s’ho. Per a Lidón Gasull, directora de l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya), això suposa un gran impacte econòmic que no totes es poden permetre, la qual cosa comporta un focus de desigualtats.

Apunta també que la possibilitat o no de passar l’estiu en activitats enriquidores tindrà una influència directa a l’hora de la tornada a les classes. En aquest sentit, destaca que no és el mateix una família que pugui sufragar diverses activitats “de qualitat” que altres que es veuen obligades a deixar els fills amb familiars al no poder afrontar aquesta despesa. De fet, afirma que a nivell general el context socioeconòmic de les famílies incideix directament en l’èxit escolar dels alumnes i advoca per aplicar polítiques públiques que compensin aquestes desigualtats.

Alguns exemples d’aquestes activitats d’estiu són les que ofereix l’ajuntament de Lleida amb l’Estiu de Petits, Estiu de Jocs i Esportmania. En total tenen 4.838 places en torns de dos setmanes al juliol i agost. Els preus van des dels 38 euros en el torn més barat a Esportmania fins als 140 de l’Estiu de Petits.

“Hem incrementat places i torns per oferir també aquestes activitats a l’agost, aquesta oferta és clau per fomentar entre els nens hàbits saludables, evitar l’ús excessiu de pantalles i generar espais segurs i de qualitat de lleure”, afirma l’edil d’Educació, Xavi Blanco.

D’altra banda, l’Orfeó Lleidatà ofereix les activitats Estiuart de Pel·lícula i EstiuEScènic per 90 euros a la setmana per a socis i 95 per a no socis, o bé 160 i 170, respectivament, la quinzena.

També organitza unes colònies a Lles de Cerdanya del 14 al 27 de juliol, batejades com Cantarelles d’Estiu, que tenen un preu de 650 euros per als socis i 720 per als no socis.

Així mateix, el club Sícoris organitza estades en torns de cinc dies costen 63 euros (socis) o 93 (no socis) i si s’inclou el menjar (fins a les 15.00), el preu puja a 107 o 137, respectivament. També ofereix torns de fins a tres dies que van dels 38 als 82 euros.

Alternativa educativa i natural a Castellnou

El casal d’estiu de La Carrasca, a Castellnou de Seana, combina naturalesa, aprenentatge i joc per facilitar la conciliació de les famílies durant els períodes no lectius. Amb una mitjana d’entre 30 i 40 nens per setmana, ofereix activitats a l’aire lliure en un entorn rural on els més petits es relacionen amb cavalls i amb la naturalesa. És un projecte de Ramon Gassó i Montse Miralles.