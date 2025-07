Els millors remeis casolans per combatre l’afonia a l’estiu

Publicat per segre

L’arribada de l’estiu implica no només les altes temperatures, sinó també un increment en els casos d’afonia i problemes vocals. Els especialistes en otorrinolaringologia assenyalen que les afeccions a les cordes vocals augmenten significativament durant l’època estival, principalment a causa de l’ús continuat de l’aire condicionat, el consum de begudes extremadament fredes i el sobreesforç vocal en ambients sorollosos com terrasses o festivals. Afortunadament, la naturalesa ens ofereix diverses solucions herbals que, utilitzades correctament, poden alleujar aquests molestos símptomes sense necessitat de recórrer immediatament a fàrmacs.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a prop del 35% dels espanyols experimenta algun tipus de molèstia vocal durant els mesos de juliol i agost, xifra que ha anat en augment en els últims anys. Els canvis bruscos de temperatura provocats per l’aire condicionat irriten la mucosa del coll, mentre que les begudes gelades causen una contracció sobtada dels teixits laringis. A això se suma l’esforç extra que realitzem en parlar en espais freqüentats com xiringuitos, terrasses o reunions a l’aire lliure, on la competència acústica ens porta a forçar la veu més del recomanable.

Propietats curatives de les herbes medicinals per al coll

La fitoteràpia, ciència que estudia l’ús de plantes amb finalitats terapèutiques, compta amb un ampli arsenal per combatre els problemes vocals. El pròpolis destaca com un dels remeis més efectius quan l’afonia ve acompanyada d’infecció. Aquest producte apícola, conegut com a "antibiòtic natural", té potents propietats antibacterianes, antivirals i antiinflamatòries que actuen directament sobre els patògens causants de la irritació laríngia. Es pot trobar en forma d’esprai, tintura o caramels, sent recomanable el seu ús tres vegades al dia fins notar millora.

La sàlvia, planta mediterrània per excel·lència, constitueix un altre dels grans aliats contra l’afonia estival. Els seus compostos actius redueixen la inflamació i combaten la proliferació bacteriana a la zona faríngia. Les gàrgares amb infusió de sàlvia (una cullerada de fulles seques per cada 250 ml d’aigua) realitzades tres vegades al dia solen proporcionar un alleujament gairebé immediat. Per potenciar els seus efectes, es pot afegir una culleradeta de mel, que a més d’aportar sabor, contribueix amb les seues pròpies propietats calmants i antibacterianes.

L’herba dels cantants professionals

Coneguda popularment com "l’herba dels cantors" aquesta ha estat utilitzat tradicionalment per professionals de la veu. Aquesta planta conté compostos que redueixen la inflamació de les cordes vocals i faciliten l’expectoració quan hi ha mucositat acumulada. El seu ús és especialment recomanable en casos d’afonia per sobreesforç vocal, com passa freqüentment durant les vacances quan participem en llargues sobretaules, karaokes improvisats o animades xarrades en ambients sorollosos.

La preparació més comuna consisteix en una infusió dels fulles i flors (uns 30 grams per litre d’aigua), que ha de prendre temperada, preferiblement endolcida amb mel. Els beneficis de l'herba dels cantors ja van ser documentats al segle XVI pel metge i botànic italià Pietro Andrea Mattioli, qui va observar els seus efectes positius en predicadors i cantants d’òpera.

La malva: el remei tradicional

Quan l’afonia ve acompanyada de sensació de sequedat, la malva es posiciona com una de les millors opcions naturals. Aquesta planta conté mucilags que formen una capa protectora sobre les mucoses irritades, proporcionant hidratació i alleujament immediat. A més, les seues propietats antiinflamatòries contribueixen a reduir la irritació dels teixits laringis afectats per l’aire condicionat o els canvis bruscos de temperatura.

Per aprofitar els seus beneficis, es pot preparar una infusió amb les flors i fulles (dos cullerades per tassa d’aigua) i realitzar gàrgares tres vegades al dia. També resulta efectiu deixar macerar les flors en aigua freda durant tota la nit i utilitzar aquest líquid per a esbandides bucals o com a beguda refrescant durant el dia.

Consells preventius per mantenir la salut vocal a l’estiu

A més dels remeis esmentats, els experts en otorrinolaringologia recomanen adoptar certes mesures preventives per evitar l’afonia estival. És fonamental mantenir una adequada hidratació bevent almenys dos litres d’aigua diaris a temperatura ambient, evitant tant les begudes molt fredes com les excessivament calentes. Així mateix, s’aconsella reduir el consum de substàncies irritants com l’alcohol, el tabac o els aliments picants, que poden agreujar la inflamació de les cordes vocals.

Regular adequadament la intensitat de l’aire condicionat i evitar l’exposició directa als corrents d’aire fred també resulta crucial. Els canvis bruscos de temperatura són especialment nocius per a la mucosa laríngia, per la qual cosa es recomana adaptar gradualment l’organisme quan es passa d’un ambient calorós a un de refrigerat. Finalment, és important dosificar l’ús de la veu, especialment en entorns sorollosos, i adoptar tècniques de projecció vocal que no sobrecarreguin les cordes vocals.

Quan acudir al metge davant d’una afonia persistent?

Encara que els remeis naturals solen ser efectius per a les afonies lleus i puntuals, hi ha situacions que requereixen atenció mèdica. Si la pèrdua de veu persisteix més de dos setmanes, ve acompanyada de dolor intens, dificultat per empassar o respirar, o es repeteix amb freqüència, és imprescindible consultar amb un especialista.

És important recordar que els remeis herbals, per molt efectius que siguin, s’han de considerar complementaris a les indicacions mèdiques i mai com a substituts d’un tractament prescrit per professionals sanitaris. Cada cas d’afonia pot tenir causes diferents i requerir abordatges específics, per la qual cosa l’automedicació, fins i tot amb productes naturals, s’ha de fer amb prudència i coneixement.