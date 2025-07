Un estudi troba un biomarcador en sang que permet predir la progressió de l’Alzheimer

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Un equip científic de l’Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona ha aconseguit un avenç significatiu en el diagnòstic precoç de l’Alzheimer. La investigació, publicada el 7 de juliol de 2025 a la prestigiosa revista 'Neurology', confirma que el biomarcador p-tau217, perceptible mitjançant una simple anàlisi de sang, permet predir amb precisió com evolucionarà la malaltia, fins i tot abans que apareguin els primers símptomes cognitius.

L’estudi s’ha realitzat en el marc de la cohort Sant Pau Initiative on Neurodegeneration (Spin) i ha comptat amb el seguiment de 731 persones durant una dècada. Els resultats són contundents: els nivells d’aquesta forma específica de la proteïna tau no només indiquen la presència d’Alzheimer, sinó que també anticipen el ritme de deteriorament cognitiu i la probabilitat d’evolució cap a fases més avançades, inclosa la demència.

Ignacio Illán, investigador de l’Hospital de Sant Pau i director de l’estudi, ha destacat que aquest marcador té "un enorme potencial" com a eina clínica per la seua precisió per identificar la malaltia i estimar la seua velocitat de progressió. Per la seua part, la neuropsicòloga Judit Selma-González, primera autora del treball, ha subratllat que aquest biomarcador permet identificar persones amb més risc de desenvolupar la malaltia a curt o mig termini, encara que encara no presenten símptomes.

Una alternativa menys invasiva i més accessible

Fins ara, els mètodes més fiables per detectar i monitorar l’Alzheimer requerien tècniques invasives com la punció lumbar o costosos procediments d’imatge com la tomografia per emissió de positrons. La novetat d’aquest biomarcador rau que suposa una alternativa no invasiva, més econòmica i accessible per als pacients.

Els investigadors van confirmar que els nivells de p-tau217 augmenten progressivament des de les etapes preclíniques fins les fases avançades de demència, i s’associen de forma independent amb un risc més gran de deteriorament cognitiu i conversió a demència. Una troballa particularment rellevant és que aquest marcador va mostrar millor capacitat pronostica que l’equivalent utilitzat actualment en líquid cefalorraquidi, la p-tau181.

Cap a una medicina personalitzada de l’Alzheimer

Aquest avenç representa un pas significatiu cap a una medicina més personalitzada i precisa en el tractament de l’Alzheimer. La possibilitat d’utilitzar una simple anàlisi sanguínia per determinar l’estat clínic de la malaltia i monitorar la seua progressió obre noves perspectives tant per al diagnòstic precoç com per al desenvolupament de teràpies més eficaces.

El descobriment arriba en un moment clau, quan la comunitat científica internacional intensifica els seus esforços per trobar biomarcadors fiables que permetin intervenir en les fases inicials de la malaltia, quan els tractaments poden resultar més efectius per frenar o alentir l’avenç del deteriorament cognitiu associat a l’Alzheimer.