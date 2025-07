Els Mossos abaten un home atrinxerat a Calldetenes que retenia la seva mare i el seu germà

Els Mossos d'Esquadra treballen a la casa on ha tingut lloc el tiroteigLourdes Casademont / ACN

Els Mossos han abatut aquest dimarts a la matinada a Calldetenes (Osona) un home que s'havia atrinxerat a casa seva amb una arma de foc i tenia retinguda la seva mare i el seu germà. Segons fonts policials, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) s'han traslladat fins al lloc dels fets i l'home ha disparat contra ells. Tot i les tasques de mediació, asseguren que l'home ha mantingut una actitud "violenta i hostil" i el Grup Especial d'Intervenció l'ha acabat abatent. Els Mossos han alliberat una dona, que ha resultat ser la seva mare, que es trobava a l'interior de la casa i han trobat el cos sense vida d'un altre home, que era el seu germà. A conseqüència dels fets, cinc agents han resultat ferits, tres greus i dos lleus.

El cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) d'Osona, Josep Pericas, ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació que els Mossos han rebut una trucada a quarts de tres de la matinada alertant-los que se sentien trets i aldarulls en un habitatge de Calldetenes. Immediatament, han enviat una dotació policial que, segons Pericas, "ha estat rebuda a trets".

Davant d'això, els Mossos han activat els serveis especialitzats del cos, com són el Grup Especial d'Intervenció (GEI) i el servei de mediació, que han establert mesures de seguretat al voltant de la casa. Asseguren que l'home atrinxerat ha mantingut una actitud "violenta i hostil" contra els GEI, tot i que els agents han fet tasques de mediació perquè "deposés la seva actitud violenta".

Davant del risc que corrien les persones que podien estar retingudes a dins de la casa, els agents han iniciat les tasques per alliberar-les. Segons el relat dels Mossos, en el marc d'aquesta actuació, l'home ha disparat contra els GEI i els agents han fet ús de la seva arma de foc i l'han abatut.

Un cop a dins de l'habitatge, els agents han alliberat una dona que es trobava a l'interior del domicili i que, segons els Mossos, ha resultat ser la seva mare, i han trobat el cos sense vida d'un altre home, que era el seu germà.

A conseqüència de l'actuació, cinc agents dels Mossos han resultat ferits. Tres d'ells han resultat ferits greus i han estat traslladats a centres hospitalaris -dos a Vic i un a Barcelona-, mentre que dos d'ells presenten ferides lleus. Pericas ha explicat que els tres ferits més greus continuen hospitalitzats mentre que els altres dos ja han estat donats d'alta.

La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació. El SEM ha activat 7 unitats, l'helicòpter medicalitzat i l'equip de psicòlegs. El cap dels Mossos a Osona ha indicat que han activat el servei de psicòlegs tant per als mateixos agents com també per a la dona, que ha resultat ser la mare dels dos homes morts.

La comitiva judicial ha finalitzat al voltant de dos quarts d'una del migdia l'aixecament del cadàver dels dos cossos. Segons informa el TSJC, ara queda pendent els resultats de l'autòpsia i la resta de diligències a practicar. El tribunal indica que la jutgessa de la plaça 2 del Tribunal d'Instància de Vic s'inhibirà, per data de fets, a la jutgessa de la plaça 1 del Tribunal d'Instància de Vic.