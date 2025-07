Indemnitzats milers de lleidatans reprimits pel franquisme

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern va homenatjar ahir familiars de quatre homes que van ser empresonats, i un dels quals fins i tot executat, durant el franquisme. Es tracta de Pere Culleré Ruciero, José Casas Cantoncs, José Serrano Mesa i Rosendo Barbosa, els familiars dels quals — en el cas de Culleré va ser ell mateix— van recollir el diploma acreditatiu que reconeix la privació de llibertat soferta en un acte presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa.

El president va agrair el “coratge” d’aquests ciutadans per oposar-se al règim franquista i contribuir a la democràcia. Va alertar també que en un context com l’actual, els drets no es poden donar per garantits i va fer una crida a estar alerta i actuar “de forma imminent” davant del menor signe de vulneració de drets. Les famílies i l’homenatjat encara viu han estat beneficiaris durant aquest any d’una indemnització econòmica recollida normativament.

Des de la seua entrada en vigor, la Generalitat n’ha atorgat 22.512. El mes d’abril, SEGRE va publicar que a la província de Lleida se n’havien concedit 2.787. Es concedeixen a les persones que les sol·licitin i que hagin estat privades de llibertat en establiments penitenciaris o disciplinaris de l’estat espanyol a conseqüència de la repressió exercida durant la dictadura. Es poden sol·licitar a l’adreça https://justicia.gencat.cat.